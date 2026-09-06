Зарплаты более 200 тысяч гривен: в каких сферах в Польше платят больше всего

Где у Польши самые высокие зарплаты / © Unsplash

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В Польше в отдельных экономических отраслях уровень заработков может пересекать отметку в 200 тысяч гривен в пересчете по курсу Нацбанка Украины. Самые высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, а также в технологических секторах, занимающихся компьютерной инфраструктурой, обработкой больших массивов данных и хостингом.

Об этом пишет «Эксперт».

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Польский рынок труда: где можно заработать более 200 тысяч гривен

Для объективной оценки реального рынка труда аналитики применили показатель медианной заработной платы. Он подробно отражает середину распределения доходов: ровно половина персонала зарабатывает больше этого предела, а другая половина — меньше.

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В начале 2026 года абсолютными лидерами по размерам зарплат в Польше стали компании добывающей промышленности. Бок о бок с ними по доходам идут специалисты, специализирующиеся на управлении веб-страницами, хостинге и хранении данных.

В ряде указанных направлений ежемесячные выплаты в пересчете уверенно преодолевают барьер в 200 тысяч гривен. Такой стремительный рост выплат обусловлен колоссальным спросом на высококлассных специалистов и ощутимым недостатком квалифицированных кадров.

В условиях когда работодатели вынуждены вести жесткую борьбу за ограниченное количество профессионалов, им приходится постоянно увеличивать зарплаты. Только такой подход позволяет привлекать новые кадры и удерживать опытных работников.

В то же время в Польше есть немало сфер, где зарплаты стоят на более низком уровне. В частности, самые скромные доходы фиксируется в секторах охраны и детективных услуг.

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Относительно низкие оклады в этих отраслях объясняются высоким предложением со стороны соискателей работы. Когда на рынке избыток свободных кандидатов, у бизнеса отсутствуют стимулы для существенного повышения зарплат.

Несмотря на это, польские работодатели сохраняют стабильную потребность в квалифицированных работниках для нескольких базовых отраслей. Эксперты аналитических центров прогнозируют, что уже во второй половине года общая динамика на рынке труда будет постепенно демонстрировать позитивные изменения.

Сколько девушка заработала на клубнике в Германии

Напомним, блогер Агата Витонь решила проверить, сколько можно заработать на сборе клубники в Германии. Она работала 33 дня подряд без выходных, проведя на поле всего 310 часов. При почасовой ставке 13,90 евро ее заработок брутто составил 4309 евро (224 тысячи гривен).

После вычета расходов на жилье (10 евро в день — 330 евро), аванса на личные нужды (200 евро), а также расходов на обратную дорогу с братом (96 евро за топливо и 58 злотых за автобан) ее чистый доход составил 3633 евро. Это примерно 194 тысячи гривен или 15 336 польских злотых.

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Опубликованные результаты вызвали дискуссию в Сети. Часть пользователей назвала такую сумму отличным результатом за месяц работы для молодежи, тогда как другие отметили, что изнурительный физический труд в течение сотен часов подрывает здоровье и не стоит таких денег.

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