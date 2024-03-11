Зарплаты более 70 тыс. грн: какие вакансии наиболее высокооплачиваемые в Украине

Самые высокие зарплаты получают программисты и военные.
Зарплаты в 70 тыс. грн и больше в Украине получают специалисты в области IT и военные. Больше всего платят тем, кто владеет языками программирования.
Об этом сообщает Oboz.ua со ссылкой на публикацию большого кадрового портала.
Самые высокие зарплаты в Украине – список вакансий
В 10 наиболее высокооплачиваемых вакансий в Украине входят:
- C++ программист – 110 000 грн,
- программист Golang – 92 500 грн,
- Net-программист – 85 000 грн,
- оператор ПТРК – 85 000 грн,
- танкист – 75 000 грн,
- разведчик – 71 000 грн,
- огнеметчик – 70 100 грн,
- зенитчик – 70 100 грн,
- штурмовик – 70 100 грн,
- гранатометчик – 70 000 грн.
Отметим, что в 2024 году в Украине ожидается рост средней зарплаты. Согласно утвержденному в госбюджете прогнозу, средняя зарплата составит 21 800 грн.
Сегодня средняя зарплата в Украине достигла 19 тыс. грн, но ее рост не перекрыл инфляцию. В долларах зарплаты до сих пор не дотягивают до довоенного уровня.
Самая высокая средняя зарплата в Украине
Секторы украинской экономики с высокими среднемесячными зарплатами:
- информация и телекоммуникации – 36 544 грн;
- финансовая и страховая деятельность – 32 944 грн;
- авиационный транспорт – 28 177 грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 21 862 грн;
- государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 20 506 грн.
Напомним, согласно статье 39 закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год", украинские работодатели должны индексировать зарплаты работникам в соответствии с уровнем инфляции.
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