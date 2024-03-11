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Зарплаты более 70 тыс. грн: какие вакансии наиболее высокооплачиваемые в Украине

Зарплаты более 70 тыс. грн: какие вакансии наиболее высокооплачиваемые в Украине

Деньги / Фото: УНИАН

Самые высокие зарплаты получают программисты и военные.

Зарплаты в 70 тыс. грн и больше в Украине получают специалисты в области IT и военные. Больше всего платят тем, кто владеет языками программирования.

Об этом сообщает Oboz.ua со ссылкой на публикацию большого кадрового портала.

Самые высокие зарплаты в Украине – список вакансий

В 10 наиболее высокооплачиваемых вакансий в Украине входят:

  • C++ программист – 110 000 грн,
  • программист Golang – 92 500 грн,
  • Net-программист – 85 000 грн,
  • оператор ПТРК – 85 000 грн,
  • танкист – 75 000 грн,
  • разведчик – 71 000 грн,
  • огнеметчик – 70 100 грн,
  • зенитчик – 70 100 грн,
  • штурмовик – 70 100 грн,
  • гранатометчик – 70 000 грн.

Отметим, что в 2024 году в Украине ожидается рост средней зарплаты. Согласно утвержденному в госбюджете прогнозу, средняя зарплата составит 21 800 грн.

Сегодня средняя зарплата в Украине достигла 19 тыс. грн, но ее рост не перекрыл инфляцию. В долларах зарплаты до сих пор не дотягивают до довоенного уровня.

Самая высокая средняя зарплата в Украине

Секторы украинской экономики с высокими среднемесячными зарплатами:

  • информация и телекоммуникации – 36 544 грн;
  • финансовая и страховая деятельность – 32 944 грн;
  • авиационный транспорт – 28 177 грн;
  • профессиональная, научная и техническая деятельность – 21 862 грн;
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 20 506 грн.

Напомним, согласно статье 39 закона "О государственном бюджете Украины на 2024 год", украинские работодатели должны индексировать зарплаты работникам в соответствии с уровнем инфляции.

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