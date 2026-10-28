Зарплаты чиновникам не будут урезать: Рада провалила лимит в 80 тысяч гривен

Деньги

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Верховная Рада отклонила правку в проект государственного бюджета на 2027 год, которая предусматривала ограничение зарплат в государственном секторе до 80 тысяч гривен в месяц. Во время заседания парламента в среду за правку №1003 проголосовали 157 народных депутатов за необходимые 226

Ранее ее не поддержал и бюджетный комитет Верховной Рады, пишет "Экономическая правда".

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Правка предусматривала установление максимальной зарплаты на уровне 80 тысяч гривен для работников органов государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений, как один из способов экономии бюджетных средств.

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Ограничения должны распространяться, в частности, на народных депутатов, судей, судей Конституционного суда, членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроров и работников Национального банка.

В то же время, оно не должно касаться тех, кто участвует в обороне Украины и отпоре российской агрессии. Окончательный перечень должностей должен был определить Кабинет министров.

Кроме того, Верховная Рада отклонила правку №611, предусматривавшую, что соглашения о признании виновности не могут обязывать обвиняемого платить средства третьим лицам. По предложению авторов, такие платежи должны направляться только в государственный бюджет или на возмещение ущерба по гражданскому иску.

Что известно о Госбюджете-2027

28 октября Верховная Рада поддержала проект Госбюджета-2027 в первом чтении — за проголосовали 239 депутатов. Ко второму чтению правительство должно доработать документ с учетом бюджетных выводов парламента.

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Среди поддержанных решений — правка о необходимости разработать повышение денежного довольствия военных, однако конкретных сумм или процентов пока не определили. Также депутаты поддержали предложение не финансировать программу "Национальный кэшбек" из госбюджета.

Окончательное принятие бюджета планируется в конце ноября.

Напомним, в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим. Именно поэтому анонсированная в июне обновленная система денежного довольствия с максимальными выплатами до 460 тыс. грн до сих пор не заработала на практике.

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