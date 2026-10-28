ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
400
Время на прочтение
2 мин

Зарплаты чиновникам не будут урезать: Рада провалила лимит в 80 тысяч гривен

За правку проголосовали 157 депутатов из необходимых 226. Ограничения должны были касаться, в частности, нардепов, судей, прокуроров и работников Нацбанка.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Деньги

Деньги

Верховная Рада отклонила правку в проект государственного бюджета на 2027 год, которая предусматривала ограничение зарплат в государственном секторе до 80 тысяч гривен в месяц. Во время заседания парламента в среду за правку №1003 проголосовали 157 народных депутатов за необходимые 226

Ранее ее не поддержал и бюджетный комитет Верховной Рады, пишет "Экономическая правда".

Правка предусматривала установление максимальной зарплаты на уровне 80 тысяч гривен для работников органов государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений, как один из способов экономии бюджетных средств.

Ограничения должны распространяться, в частности, на народных депутатов, судей, судей Конституционного суда, членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроров и работников Национального банка.

В то же время, оно не должно касаться тех, кто участвует в обороне Украины и отпоре российской агрессии. Окончательный перечень должностей должен был определить Кабинет министров.

Кроме того, Верховная Рада отклонила правку №611, предусматривавшую, что соглашения о признании виновности не могут обязывать обвиняемого платить средства третьим лицам. По предложению авторов, такие платежи должны направляться только в государственный бюджет или на возмещение ущерба по гражданскому иску.

Что известно о Госбюджете-2027

28 октября Верховная Рада поддержала проект Госбюджета-2027 в первом чтении — за проголосовали 239 депутатов. Ко второму чтению правительство должно доработать документ с учетом бюджетных выводов парламента.

Среди поддержанных решений — правка о необходимости разработать повышение денежного довольствия военных, однако конкретных сумм или процентов пока не определили. Также депутаты поддержали предложение не финансировать программу "Национальный кэшбек" из госбюджета.

Окончательное принятие бюджета планируется в конце ноября.

Напомним, в сентябре депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Кицак заявил, что в госбюджете не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим. Именно поэтому анонсированная в июне обновленная система денежного довольствия с максимальными выплатами до 460 тыс. грн до сих пор не заработала на практике.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie