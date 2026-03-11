Зарплаты чиновников резко выросли: где и кто в Украине получает больше всего

Деньги / © Associated Press

Реклама

В январе 2026 года средняя зарплата государственных служащих в Украине составила 53,29 тыс. грн., что примерно на 4 тысячи гривен больше, чем в январе 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные аналитического дашборда Министерства финансов по оплате труда в государственном секторе.

Самые высокие зарплаты получали работники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В некоторых случаях их выплаты могут превышать 80 тысяч гривен в месяц.

Реклама

По данным Минфина, общая численность работников государственных органов, в отношении которых обнародована информация о зарплатах в январе 2026 года, составила 165,5 тысяч человек. Из них:

108,1 тыс. работают в центральных органах власти и их территориальных подразделениях;

23,2 тыс. - в местных государственных администрациях;

34,2 тыс. - в органах судебной власти.

В среднем, работники аппаратов центральных органов власти получали около 53,3 тыс. грн. В территориальных подразделениях центральных органов этот показатель был значительно ниже – 31,5 тыс. грн, а в отдельных местных структурах – около 15,5 тыс. грн.

Средняя зарплата в областных государственных администрациях составила 24,1 тыс. грн., тогда как в районных государственных администрациях — примерно 20,1 тыс. грн.

Аналитический дашборд по данным о зарплатах госслужащих Минфин регулярно обновляет на основе ежемесячной информации от государственных органов. Инструмент позволяет отслеживать численность работников и уровень оплаты труда в государственном секторе.

Реклама

В то же время, в 2025 году фактическая численность государственных служащих в Украине уменьшилась на 5,1 тысячи человек, а рост зарплат в секторе оставался умеренным.

Ранее мы писали, что в Украине в ближайшее время могут вырасти зарплаты. Эксперты прогнозируют постепенное повышение доходов работников уже весной, однако оно будет неравномерным: одни специалисты смогут получать более 80 тысяч гривен, в то время как другие ощутят лишь незначительный рост.