Зарплаты и выплаты украинцев под угрозой: что будет летом без денег МВФ

Украина нуждается в финпомощи

Украина может столкнуться с нехваткой внешнего финансирования в ближайшие месяцы.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила председатель подкомитета по расходам государственного бюджета Комитета ВРУ по бюджету Леся Забуранная.

«У нас нет собственных средств. Все случаи мы покрываем за счет международной финансовой помощи. Сейчас мы получаем средства от МВФ, но эти деньги хватит до июня 2026 года», — сказала она.

Все налоги и внутренние поступления идут на оборонный сектор, в то время как социальная сфера, зарплаты учителям, врачам и пенсии держатся исключительно на деньгах партнеров.

«Именно поэтому для выживания украинской экономики жизненно важно, чтобы западные союзники не медлили с принятием новых траншей», — отметила она.

Деньги от МВФ — последние новости

Напомним, Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу возможности дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов, поскольку Верховная Рада затягивает принятие необходимых решений.

Первый пересмотр программы МВФ запланирован на июнь 2026 года, и при условии успешного пересмотра Украина получит $686 млн. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба Министерства финансов по результатам весенних собраний МВФ и Всемирного банка.

Согласно оценкам правительства и МВФ, Украина нуждается около $52 млрд международной помощи в течение 2026 года. Общий дефицит на период 2026-2029 годов оценивается в $136,5 млрд.

По словам министра финансов Сергея Марченко, для покрытия финансовых потребностей в 2026 году планируется использовать механизм ERA Loans, программу ЕС Ukraine Facility, программу расширенного финансирования EFF от МВФ и кредит Ukraine Support Loan от Европейского Союза.

20 февраля Венгрия заблокировала ссуду от Евросоюза на 90 млрд евро для Украины, которую уже согласовали в декабре 2025 года.

Politico со ссылкой на европейских дипломатов 11 марта сообщало, что Украина получит кредитные деньги от Европы, даже если Венгрия и Словакия будут блокировать выделение денег. Евросоюз имеет идею, как предоставить Украине как минимум треть от обещанной суммы, несмотря на вето.