Зарплаты, инфляция и тарифы на коммуналку: НБУ сделал прогноз

Инфляция замедлится с середины года, а экономический рост наберет обороты.

Инфляция будет расти в ближайшие месяцы, но уже с середины года начнет снижаться. В конце 2025 года она составит 8,4%, а по итогам 2026 года – вернется к 5%.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Инфляция

Ускорение инфляции в ближайшие месяцы будет отражать ограниченное предложение продовольствия из-за худших урожаев прошлого года, а также увеличения производственных затрат, в том числе на энергообеспечение и оплату труда. Однако эта тенденция не будет продолжительной.

Ожидается, что инфляция достигнет пика во ІІ квартале и с середины года начнет снижаться. НБУ прогнозирует замедление инфляции до 8,4% в конце 2025 года.

Кроме того, инвестиции бизнеса в энергонезависимость уже в основном отразились в ценах, поэтому на фоне ожидаемого снижения энергодефицита этот фактор также будет способствовать уменьшению инфляции.

Рост экономики ускорится до 3,6% в 2025 году и до около 4% в последующие годы.

Заработная плата

Под влиянием значительного спроса на рабочую силу безработица уменьшится, однако будет оставаться выше уровня до полномасштабного вторжения (около 10-11% в 2025-2027 годах) из-за сохранения существенных диспропорций между потребностями работодателей и знаниями и возможностями потенциальных работников.

Ожидается, что зарплаты будут расти и дальше, хотя по мере постепенного улучшения ситуации на рынке труда ежегодные темпы их повышения в реальном измерении замедлятся до 3-4% в 2025-2027 годах.

Тарифы на ЖКУ

Стоимость отдельных услуг ЖКХ для населения (природный газ, отопление и горячая вода) остается ниже уровня, согласующегося с мировыми ценами на газ. Соответственно, действие моратория на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ также ограничивало ускорение инфляции.

Напомним, годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились, при этом на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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