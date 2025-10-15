Зарплаты около 100 тысяч гривен: где в Украине можно столько зарабатывать

Деньги в кошельке / © Pexels

Средняя зарплата в Украине сейчас составляет около 23 тыс. грн — это на 2000 грн больше, чем в прошлом году. В то же время некоторые специалисты получают значительно больше — около 100 тыс. гривен в месяц.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, сообщает «РБК-Украина».

По ее словам, средняя зарплата в вакансиях, размещенных на Едином портале службы занятости, составляет 23 тыс. грн, что на 2000 грн больше, чем в 2024 году.

Самые высокие зарплаты сегодня предлагают в отраслях безопасности и обороны, IT, недвижимости, связи, автомобильном бизнесе, HR и страховании.

Кто в Украине зарабатывает около 100 тыс. грн?

По словам Жовтяк, зарплаты около 100 тыс. грн в Украине платят не только работникам ІТ-отрасли.

«До 100 тысяч и выше могут зарабатывать инженеры-программисты, специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения, водители-дальнобойщики, машинисты крана, менеджеры разного уровня, автоэлектрики-диагносты — 80-90 тысяч гривен, автослесари, рихтовщики — от 80 тысяч гривен», — рассказала директор Госслужбы занятости.

Она отметила, что найти высокооплачиваемую работу без опыта сложно, однако возможность повысить доход реальна.

«Если работник хорошо себя зарекомендует, работодатель не захочет терять такого специалиста», — подчеркнула она.

Жовтяк также отметила, что на рынке труда наблюдается тенденция к снижению требований к кандидатам из-за нехватки квалифицированных кадров.

«Работодатели готовы идти навстречу — пересматривать график, условия труда, предлагать социальный пакет и страхование», — добавила чиновница.

К слову, ранее сообщалось, что самые высокие зарплаты в Украине предлагают в сфере IT, где DevOps engineer получает в среднем 85 тыс. грн. Значительные вознаграждения также на руководящих должностях: директор по маркетингу (78,5 тыс. грн) и финансовый директор (70 тыс. грн). От 60 тыс. грн предлагают стоматологам и тимлидам.

Заметим, по оценке финансиста Богдана Яремчика, для действительно комфортной жизни в Украине и финансовой независимости нужен доход, который значительно превышает средний. Эксперт определяет оптимальный уровень так: 40-50 тыс. грн в месяц для одиночек, 80 тыс. грн — для семьи с одним ребенком и не менее 100 тыс. грн — для семьи из четырех человек.