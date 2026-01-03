Зарплаты педагогов возрастут на 50%: кому и когда ждать повышения

Школа. / © Associated Press

В этом году учителям в Украине повысят зарплаты. Это будет происходить в два этапа. Ожидается, что средняя заработная плата составит около 30 тыс. грн.

Как вырастет зарплата учителей в Украине в 2026 году, читайте в материале ТСН.ua.

Повышение зарплаты состоится в два этапа: с 1 января и с 1 сентября этого года.

В Министерстве образования сообщили, что с января зарплаты вырастут на 30% для всех педагогических и научно педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений. Средний оклад учителя повысится с 16,7 тыс. грн. до 21,7 тыс. грн.

Повышение должностных окладов будет установлено не только педагогическим работникам заведений общего среднего образования, но и педагогам в заведениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального высшего образования, которые в основном финансируются из местных бюджетов.

С 1 сентября зарплата повысится еще на 20%. Это позволит средней зарплате достичь отметки в 30 тыс. грн.

МОН также разработал четыре модели повышения зарплат учителей. Они не связаны с повышением оплаты труда с января и сентября 2026 года. Эти модели предполагают:

увеличение нагрузки;

отсутствие увеличения нагрузки;

пропорциональное повышение для разных категорий учителей;

непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.

Кроме базового повышения, в январе-августе учителя будут получать еще и специальные ежемесячные доплаты. Выплаты предусмотрены для 409 тысяч педагогов, работающих в сложных условиях. Из них 25,5 тысячи человек — это учителя в прифронтовых общинах.

Размер доплаты:

2000 грн. (2600 грн. к уплате налогов) для всех педагогических работников;

4000 грн (5200 грн к уплате налогов) для педагогов, очно работающих на прифронтовых территориях.

