Зарплаты украинцам перечислят: стали известны новые размеры

В следующем году украинцы будут получать больше.

С 1 января 2024 года в Украине повысят минимальную зарплату – с 6700 до 7100 грн. В этом году перечислять зарплаты не стали даже в условиях все еще высокой инфляции из-за сложного финансового положения.

Об этом пишет издание OBOZ.UA.

"Бюджет так и составляли, чтобы не так резко повышать минимальную зарплату и посмотреть, что получится. Больше всего это повлияет на те декларируемые зарплаты и с которых уплачиваются налоги. Это на поступление ЕСВ очень повлияет. У нас очень много плательщиков на минимальном ЕСВ. Непосредственно должна увеличиться зарплата в бюджетной сфере. А зарплаты бюджетников финансируются с донорской помощи", – сказала кандидат экономических наук Лидия Ткаченко.

Сейчас украинцы должны зарабатывать не менее 6700 грн в месяц. Это установленный законодательством уровень для работающих полный рабочий день. Но этого мало.

Так, в январе 2022 года в Украине минимальная зарплата составляла 6500 грн. Совокупный уровень инфляции за два года составляет 37,2%. То есть заработная плата должна была вырасти до 8918 грн только для того, чтобы компенсировать рост цен. Но и до полномасштабной войны и резкой инфляции минимальная зарплата в Украине была меньше реальной потребности.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинцев упала почти на 1500 гривен за третий квартал 2023 года. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Этот показатель отличается от информации Госстата. Средняя зарплата во II квартале 2023 года, по данным ведомства, составила 17 176 гривен, что на 25,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Где зарплаты выросли меньше всего

Наименьший рост среднемесячной заработной платы Госстат фиксирует в области здравоохранения. Там увеличились оклады всего на 9,2% — до 14 566 гривен.

А в образовательной отрасли – на 9,4%, то есть – до 13 027 гривен.

В сфере творчества, искусства и развлечений – всего на 12,1%, до 11 108 гривен.

Наименьший показатель повышения окладов имеют работники библиотек, музеев и других учреждений культуры.

Падение зарплат в Украине — данные Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за третий квартал 2023 года, который учитывается для расчета пенсии. За последние три месяца зарплата упала почти на 1500 гривен.

По информации ПФУ, за 2023 год средняя зарплата в Украине выросла на 8,4%.

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году: сумма

Правительство на очередном заседании приняло бюджет на 2024 год. Поэтому уже известно, какими могут быть суммы минимальной зарплаты, прожиточного минимума и т.п.

Если говорить о размере минимальной заработной платы в Украине, то с 1 января 2024 года минимальная зарплата будет меняться.

Минимальная заработная плата в месячном размере с 1 января может составлять 7100 грн. С 1 июля 2024 — 8000 грн.

Прожиточный минимум также не будет стоять на месте. Так, в 2023 году на одного человека сумма минимального обеспечения — 2589 грн. А в 2024 году она может вырасти до 2920 грн.

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