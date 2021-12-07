Зарплаты украинцев повысились, но не намного: кому и сколько платили в 2021 году

Зарплаты украинцев повысились, но не намного: кому и сколько платили в 2021 году

В конце года уже можно подвести итоги, выяснить, увеличилась ли зарплата в Украине и увидеть динамику ее развития в разные периоды.

Еще в начале 2021 года работодатели демонстрировали умеренно-оптимистические настроения относительно повышения зарплат. В середине года 31% работодателей отмечали, что зарплату повысили всем сотрудникам, еще 21% опрошенных утверждали, что зарплату повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план/KPI, еще 21% компаний повысили зарплату с учетом индексации.

Данные получены в результате анализа базы вакансий кадрового портала grc . ua и отчета по зарплатам, указанным в вакансиях 28 различных профессиональных отраслей, за период апрель – ноябрь 2021 года.

Так, лидеры всех рейтингов по востребованости и размеру зарплат – отрасль Информационных систем и телеком. Динамика развития зароботной платы в этой категории с апреля по ноябрь 2021 года позитивная, оплата за этот период в среднем увеличилась на 11.3311 грн. Если в апреле средняя зарплата этой проф сферы составляла 51.469 грн., то уже в ноябре эта цифра выросла до уровня 62.800 грн.

Второе место по размеру ежемесячной компенсации в рейтинге занимают представители Топ-менеджмента. С апреля этого года зарплаты руководителей в среднем увеличились на символические 5.354 грн. Если в начале выбранного отрезка времени средняя цифра составляла 39.146 грн., то в конце вышла на показатель 44.500 грн.

Интересно, что в последнее время в пятерку самых больших средних зарплат в Украине входят представители Консалтинга. Однако динамика развития их ежемесячной компенсации наоборот негативная. С апреля по ноябрь этого года цифра средней оплаты труда в этой отрасли упала на 1.154 грн. При этом в разные месяцы эта цифра то поднималась, то опять падала. Самый низкий показатель был в мае – 20.088 грн., а самый высокий в апреле – 31.654 грн.

В сфере Страхования динамика развития зароботной платы была незначительной. По статистике выбранного периода зарплата у страховщиков выросла на 2.008 грн. – в апреле цифра достигала 23.592 грн., а в ноябре – 25.600 грн.

Последнюю позицию в пятерке самых высоких зарплат занимает отрасль Стоительство и Недвижимость. За период апрель-ноябрь 2021 года средняя зароботная плата в этой сфере выросла на 6.073 грн. В апреле эта сумма составляла 22.427 грн., а в ноябре – 28.500 грн.

grc.ua

Далее рассмотрим профсферы, которые не вошли в Топ-5 самых высоких зарплат. Показатели категории Юриспруденция – 22.256 грн. в начале выбранного периода и 28.000 грн. в конце . Видим, что произошло позитивное изменение на 5.744 грн.

В отраслях Добыча сырья, Маркетинг, реклама, PR, Наука и образование и Спорт, фитнес произошла негативная динамика развития средней зароботной платы. Средняя цифра по оплате труда в выбранный период – 8 месяцев – уменьшилась на 2.094 грн., 3.652 грн., 1.733 грн. и 2.512 грн. соответственно.

Категория Закупки с апреля по ноябрь 2021 года имела незначительную, однако позитивную динамику развития средней зароботной платы. С показателя 19.831 грн. до 22.600 грн., то есть цифра выросла на 2.769 грн.

В отраслях Автомобильный бизнес, Инсталяция и сервис, Искусство, медиа и Управление персоналом в выбранный отрезок времени произошла позитивная динамика развития показателя средней зароботной платы. Аналитические данные показывают, что рост произошел на 9.877 грн., 10.496 грн., 6.392 грн. и 1.316 грн. соответственно.

Динамика развития средней зарплаты в отраслях Банки, инвестиции и Бухгалтерия за период апрель-ноябрь 2021 была негативной. Показатели упали на 1.772 грн. и 1.516 грн. соответственно.

В категориях Государственная служба, Производство, сельское хозяйство динамика развития средней зароботной платы была существенно позитивной. С апреля по октябрь 2021 г. в сфере Государственная служба показатели выросли на 12.000 грн. с цифры 16.000 грн. до 28.000 грн., причем в сентябре цифра достигла своего пика и составляла 43.000 грн. Для отрасли Производство, сельское хозяйство показатель роста средней зароботной платы составлял 9.977 грн. в период с апреля по ноябрь 2021.

Незначительный рост показателей средней зароботной платы в выбранный период произошел для сфер Продажи, Транспорт, логистика и Домашний персонал. В выбранный период показатели выросли на 2.136 грн., 844 грн. и 4.502 грн. соответственно.

Самые стабильные цифры динамики средней зароботной платы были в отрасли Туризм, рестораны в период с апреля по ноябрь. От 13.608 грн. до 13.500 грн. без ощутимых изменений на протяжении всего периода.

Позитивная динамика развития средней зароботной платы произошла для отраслей Медицина, Рабочий персонал, Начало карьеры и Административный персонал. Показатели выросли в выбранный период на 3.823 грн., 4.149 грн., 2.348 грн. и 1.965 грн. соответственно.

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Для категории Безопасность наоборот произошла негативная динамика развития средней зароботной платы в период с апреля по ноябрь 2021. За этот отрезок показатель упал на 1.097 грн.

Динамика изменений средней зароботной платы по Украине из всех вакансий вышеуказанных отраслей составляет:

‌апрель — 17.065 грн.

‌май — 17.038 грн.

‌июнь — 14.363 грн.

‌июль — 16.630 грн.

‌август — 16.700 грн.

‌сентябрь — 18.000 грн.

‌октябрь — 17.700 грн.

‌ноябрь — 18.400 грн.

Вывод: зарплаты в 2021 году были более-менее стабильными без существенных негативных изменений. Средняя зароботная плата, указанная в вакансиях украинских компаний, выросла, но не намного. Однако с учетом официального показателя инфляции получать больше украинцы, к сожалению, не стали.

Напомним:

В Минэкономики прогнозируется рост средней зарплаты в Украине. По прогнозам ведомства, уже в следующем году украинцы будут зарабатывать около 600 долларов в месяц.

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