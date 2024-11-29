Зарплаты украинцев уменьшатся: нардеп рассказала, что будет с выплатами в 2025 году

С 1 декабря, после вступления в силу закона о повышении налогов, все легальные доходы украинцев снизятся из-за роста военного сбора до 5%.

Об этом сообщила народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "Киев24".

"Совершенно точно все доходы, которые вы легально получаете в любом месте — это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%", — сказала Южанина.

Она объяснила, что чистый доход "на руки" станет меньше.

Напомним, в 2025 году минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен, а прожиточный минимум – 2920 гривен. Проект бюджета на 2025 год не предусматривает увеличения заработной платы для педагогов и медиков. При этом в следующем году вырастут зарплаты у прокуроров и судей.

В следующем году останутся без изменений и прожиточный минимум, и минимальная заработная плата. К этим показателям привязаны зарплаты бюджетников и другие социальные выплаты.

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