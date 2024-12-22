Зарплаты украинцев уменьшатся: стало известно, что будет с выплатами 2025 года

Зарплаты украинцев уменьшатся. Нардеп рассказала, что будет с выплатами в 2025 году. Однако деньги на пенсии у государства в следующем году есть. Об этом заявил сам Зеленский. Что будет с "минималкой" и прожиточным минимумом, ждать ли индексации пенсий и из-за чего зарплаты украинцев станут меньше.

Об этом рассказала в эксклюзиве TSN.UA Виктория Панченко.

Зарплаты уменьшатся

Все легальные доходы украинцев снизятся из-за роста военного сбора. И это уже произошло с 1 декабря после вступления в силу закона о повышении налогов. Об этом сообщила народная депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире "Киев24". Она пояснила, что чистый доход "на руки" станет меньше. "Совершенно точно все доходы, которые вы легально получаете в любом месте — это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%".

Историческое повышение налогов

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о повышении налогов. Закон об историческом повышении налогов должен вступить в силу 29 ноября. Текст закона даже опубликовали в онлайн-версии парламентской газеты Голос Украины.

Однако затем документ был удален. Позже Данило Гетманцев – глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – сообщил, что закон вступит в силу с 1 декабря. Основные изменения: ставка военного сбора возрастет с 1,5 до 5% для всех доходов граждан. Это решение является частью усилий правительства по финансированию расходов на оборону. Ставка налога на прибыль для банков увеличивается до 50% за 2024 год. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения вводится военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы, а для I, II и IV групп – 10% от размера минимальной зарплаты. Ранее ведущая ТСН неделю Алла Мазур также объясняла, что изменится в уплате налогов после вступления закона в силу.

Однако в Украине есть ряд граждан, которые освобождаются от уплаты военного сбора. В частности, в июле 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военнослужащие получают освобождение от этого сбора, а именно: Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, Служба безопасности Украины. Все остальные категории граждан от уплаты военного сбора не будут освобождаться.

"Минималка" без изменений

Напомним, в 2025 году минимальная заработная плата останется на уровне 8000 гривен, а прожиточный минимум — 2920 гривен. К этим показателям привязаны зарплаты бюджетников и другие социальные выплаты. Более того, проект бюджета на 2025 год не предусматривает увеличения заработных плат для педагогов и медиков. В следующем же году вырастут зарплаты у прокуроров и судей. Размер минимальной зарплаты на следующий год был утвержден Кабинетом Министров Украины при принятии проекта государственного бюджета на 2025 год. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что социальная сфера является приоритетной. Именно поэтому ее финансирование и дальше будет стабильным. Однако о росте минимальной зарплаты пока речь не идет.

"На данном этапе, и это также было договорено с партнерами, у нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% – до 8 000 гривен".

Кабмин утвердил постановлением от 28 июня 2024 г. № 751 "Об одобрении Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы", что некоторые минимумы в социальном секторе будут оставаться без изменений. Речь идет, в частности, о: минимальной зарплате, прожиточном минимуме, минимальной пенсии. То есть последующее увеличение этих показателей может произойти в 2028 году.

Деньги на пенсии есть

Однако все пенсии будут выплачены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он заверил, что средства для их выплат в Украине есть. Об этом он сказал 19 ноября, выступая в Верховной Раде.

Индексация пенсий

Примечательно, что индексация пенсий в 2025 году будет. Однако, даже если пенсия в 2025 году будет повышена, для большинства пенсионеров изменения будут незначительными. Ведь при размере выплат 3000 гривен индексация на 12% ощущается слабо.

Пенсию могут забрать

В то же время, в законопроекте о государственном бюджете на 2025 год правительство предлагает забрать деньги с банковских счетов пенсионеров-переселенцев, зарегистрированных до 24 февраля 2022 года, если они не прошли идентификацию. То есть Ощадбанк обяжут перечислять остатки средств на пенсионных счетах ВПЛ, открытых в этом банке, обратно в ПФУ.

Помимо этого, находящиеся за рубежом пенсионеры могут в ноябре пройти процедуру физической идентификации и подтвердить свое право на пенсию. Выплата пенсии таким пенсионерам будет производиться на текущие счета банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения ими до 31 декабря каждого года физической идентификации. Следующая индексация пенсий в Украине состоится в марте 2025 года. Предварительно пенсии могут повысить от 10 до 17%.

Трудовой стаж

Требования к минимальному стажу для ухода на пенсию в 2025 году также возрастут. Если вы захотите выйти на пенсию в 60 лет, ваш трудовой стаж должен быть минимум 32 года стажа; в 63 года – от 22 до 32 лет стажа; в 65 лет – минимум 22 года стажа. Чем позже пенсионер выходит на заслуженный отдых, тем выше размер денежной помощи. Поэтому сумму выплат можно увеличить, если отсрочить выход на пенсию.

Пенсионная реформа

В 2025 году украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и поднятие размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона "Единые новости".

По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию. "Они все получат увеличение. Это будет зависеть от размера оплачиваемого ЕСВ и стажа. Министерша также отметила, что большие пенсии не будут урезать.

Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ.

Напомним, в 2025 году пенсионеры, в том числе чернобыльцы, получат дополнительные надбавки к пенсиям более 2 тысяч гривен.

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