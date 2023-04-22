Зарплаты украинцев в Польше: сколько зарабатывают и тратят

Минимальная зарплата в Польше в 3,5 раза выше, чем в Украине.

Каждый третий гражданин Украины получает в Польше от 3 до 4 тысяч злотых (26,3–35,1 грн). Приблизительно 24% украинцев получают от 2,7 тыс. до 3 тысяч злотых (23,7-26,3 грн).

Об этом пишет Gazetaprawna.

"В Польше минимальная зарплата превышает 3000 злотых (26,3 тыс. грн), а в Украине около 800 злотых (7 тыс. грн). Также стоит добавить, что часто сотрудники из Украины, приезжающие в Польшу на заработки, работают более 40 часов в неделю, благодаря чему могут зарабатывать еще больше. Так они работают у нас полгода, чтобы поправить свой домашний бюджет, а затем возвращаются в Украину", — рассказал основатель Службы персонала и эксперт рынка труда Кшиштоф Инглот.

По результатам опроса, каждый третий работник Украины утверждает, что тратит в Польше от 200 до 500 злотых в месяц (2,6 – 4,3 тыс. грн).

"Такие скромные расходы часто возможны благодаря большому социальному пакету, включающему, среди прочего, питание, транспорт к работе и проживание. Однако есть люди, которые тратят больше. 31% людей тратят на это от 500 до 1000 злотых (4,3 – 8) ,7 тыс. грн. И 14% опрошенных тратит на проживание от 1000 до 2000 злотых ежемесячно (8,7 – 17,5 тыс. грн)", – пишет издание.

55% опрошенных заявляют, что не осуществляют международные переводы в Украину.

"В основном речь идет о женщинах – среди них 60% вообще не переводят деньги своей семье по сравнению с 46% мужчин. Среди тех, кто делает регулярные денежные переводы, 12% людей выделяют с этой целью от 500 до 1000 злотых. 13% ежемесячно отправляет своим родственникам" от 1000 до 2000 злотых, а 12% выделяют для этой цели более 2000 злотых.

Опрос сотрудников Украины провело агентство Rating Group. В него вошли люди, имеющие опыт работы в Польше за последние 5 лет. Это были жители четырех украинских пограничных городов: Львова, Луцка, Тернополя и Ивано-Франковска.

Напомним, эксперт рассказал, какую зарплату в Польше могут получить переселенцы из Украины, в зависимости от специальности.

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