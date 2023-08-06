Зарплаты украинских министров: кто получил больше, чем Шмыгаль

Больше всего в июле заработал госсекретарь Кабмина Александр Ярема.

В Кабинете министров раскрыли информацию о зарплатах украинских чиновников в июле 2023 года. Глава правительства Денис Шмыгаль получил "чистыми" 66,32 тыс. грн, но это не самая большая зарплата в Кабмине.

По информации Правительственного портала, больше всего в июле заработал госсекретарь Кабмина Александр Ярема.

49-летний государственный секретарь правительства получил "чистыми" 84,57 тыс. грн, поскольку, кроме должностного оклада (40,1 тыс. грн), ему выплатили надбавки за ранг (800 грн), за выслугу лет (15,64 тыс. грн), за выполнение особо важной работы (40,5 тыс. грн) и за работу с секретными документами (8,02 тыс. грн).

Больше, чем премьер-министр, на тех же основаниях получили в июле также почти все заместители Александра Яремы:

Владимир Федорчук (75,50 тыс. грн),

(75,50 тыс. грн), Павел Полянский (73,50 тыс. грн),

(73,50 тыс. грн), Олег Войтович (70,45 тыс. грн)

(70,45 тыс. грн) Константин Марьевич (67,66 тыс. грн).

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Среди министров больше всего заработал глава министерства цифровой трансформации Михаил Федоров. Его зарплата "чистыми" благодаря доплате за командировку составляла 66,34 тыс. грн.

Ровно такое же жалованье, как премьер-министр Денис Шмыгаль, то есть 66,32 тыс. грн, получили:

первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко (19,62 тыс. грн — доплата за командировку);

(19,62 тыс. грн — доплата за командировку); вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ;

; министр реинтеграции Ирина Верещук ;

; министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков (15,69 тыс. грн – доплата за командировку).

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заработал в июле 65,24 тыс. грн, но — это вместе с отпускными (2 579 грн).

Напомним, 28 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9342 по доплате военным в размере 30-100 тыс. грн ежемесячно.

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