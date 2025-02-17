Зарплаты в IT: падение доходов, сокращение работников и перспективы отрасли

Сокращение, жесткая конкуренция и падение зарплат становятся реальностью для многих IT-специалистов. Tech Lead и Architect потеряли в зарплатах, а General QA выросли в доходах. Кто теряет больше всего, а кому удалось сохранить доходы? Какие перспективы для IT в 2025 году?

Украинская IT-индустрия переживает непростое время: сокращение персонала, усиление конкуренции и нестабильность рынка заставляют компании пересматривать зарплатные бюджеты. Несмотря на это, уровень оплаты труда в отрасли все еще остается одним из самых высоких.

Как изменились зарплаты разработчиков, тестировщиков и менеджеров за год? Сможет ли IT удержать статус наиболее высокооплачиваемой сферы? Разбираемся в тенденциях и прогнозах.

Какие профессии имеют самые большие зарплаты?

Зарплаты в сфере IT указаны в долларах. Поскольку это международная индустрия, доллар служит универсальной валютой, позволяющей избежать валютных рисков и упрощает финансовые расчеты.

Разработчики в украинском IT-секторе – одни из самых высокооплачиваемых специалистов. Однако динамика их зарплат указывает на общую тенденцию к снижению. Таковы результаты опроса DOU, крупнейшего IT-сообщества в Украине.

Разработчики уровня Tech Lead (отвечает за технические решения и архитектуру проекта) и System Architect (проектирует общую структуру и взаимодействие компонентов программного обеспечения) по состоянию на июнь 2024 года были единственными специалистами, зарплата которых выросла по сравнению с декабрем 2023-го (на $200 и $235 соответственно). В то время как разработчики уровня Team Lead (руководит командой разработчиков, координирует их работу) испытали наибольшее падение заработной платы среди других специалистов – минус $175.

По состоянию на декабрь 2024 года больше всего зарабатывали System Architect, однако их медианна за полгода снизилась на $325 — до $6500 (272 тыс. грн).

Средние зарплаты украинских IT-специалистов по состоянию на декабрь 2024 года:

System Architect – $6500 (272 тыс. грн) – минус $325.

Technical Lead – $5600 (234 тыс. грн) – минус $100.

Team Lead – $5000 (208 тыс. грн).

Senior (опытный работник) SE – $4500 (188 тыс. грн) – минус $200.

Middle (работник со средним опытом) SE – $2450 (102 тыс. грн) – минус $50.

Junior (новичок) SE – $900 (38 тыс. грн) – минус $35.

Intern/Trainee (стажер или начинающий, который проходит обучение в компании) SE – $400 (17 тыс. грн) – плюс $63.

Доходы менеджеров в IT по сравнению с разработчиками остаются на стабильно высоком уровне, свидетельствуют результаты зарплатного опроса DOU. Однако и здесь заметна тенденция к снижению зарплаты в некоторых категориях:

Engineering Manager (руководит командой инженеров) – $6000 (250 тыс. грн) – минус $100.

Chief Product Officer (отвечает за развитие продукта на стратегическом уровне) – $5500 (230 тыс. грн).

Head of Product (руководит продуктовой стратегией и развитием, координирует работу продакт-менеджеров) – $4750 (198 тыс. грн).

Program Manager (координирует несколько взаимосвязанных проектов) – $4200 (175 тыс. грн).

У Delivery Managers (обеспечивает своевременную и качественную реализацию проектов) зарплата сейчас на том же уровне, что была в начале полномасштабного вторжения – $4500 (188 тыс. грн).

Продуктовые менеджеры имеют несколько выше доходы, чем проектные:

Junior Product Manager – $1478 (62 тыс. грн).

Junior Project Manager – $1000 (42 тыс. грн).

Middle Product Manager – $2930 (122 тыс. грн), плюс $430.

Middle Project Manager – $2193 (92 тыс. грн), плюс $200.

Senior Product Manager – $4250 (178 тыс. грн.), минус $125.

Senior Project Manager – $3600 (150 тыс. грн).

Так что в процентном соотношении джуниоры могут рассчитывать на зарплату на 43% выше в продукт-менеджменте, чем в проджект. У специалистов Middle и Senior разница в зарплате несколько меньше – на 35% и 14%.

Technical Project Manager (управляет техническими проектами, координирует команду разработчиков и обеспечивает выполнение технических требований) имеет доход в $4000 (167 тыс. грн). Однако у этой сферы высокий разброс зарплат в зависимости от опыта специалиста.

Последние изменения на рынке труда, согласно опросу DOU о QA-специалистах (тестировщиках) в Украине, демонстрируют наиболее неоднозначные тенденции. За последние полгода почти все тайтлы Automation QA (тестирует программное обеспечение с помощью автоматизированных тестов) снизились в доходах:

Senior QA – $4000 (167 тыс. грн.), минус $200.

Middle QA – $2300 (96 тыс. грн), минус $83.

Junior QA – $900 (38 тыс. грн).

В то же время, опытные специалисты General QA (отвечает за общее качество продукта, контролирует тестирующие процессы) выросли в доходах:

Senior – $3460 (145 тыс. грн), плюс $260.

Middle – $2000 (84 тыс. грн), плюс $100.

Зарплата у Junior снизилась на $25 – до $975 (41 тыс. грн).

Зарплаты Manual QA (обеспечивает качество продукта путем совершения вероятных действий пользователя вручную) практически не претерпели изменений:

Senior – $2890 (120 тыс. грн.), минус $110.

Middle – $1600 (67 тыс. грн).

Junior – $800 (33 тыс. грн).

Чего ждать в 2025 году?

Украинская IT-индустрия в 2025 году столкнется с серьезными вызовами. Глобальный тренд IT-компаний – сокращение работников. По данным исследования DOU, в 50 крупнейших IT-компаниях Украины количество работников уменьшилось более чем на 10 тысяч человек. Основная причина – легализация за границей и пребывание на бенче (временно без активного проекта, но в штате компании).

К примеру, продуктовая украинская IT-компания SQUAD объявила о сокращении 130 специалистов, что составляет 15% команды в Украине.

В MacPaw сократили 120 специалистов, а это 20% команды.

Продуктовая IT-компания airSlate сократила около 100 человек.

Ситуация усугубляется мобилизационными рисками и демографическими проблемами. Из-за высокой конкуренции и снижения зарплат джуниорам может быть труднее найти работу, а опытные специалисты сталкиваются с высокими требованиями к повышению. В то же время, в продуктовых компаниях и менеджменте все еще остаются возможности для карьерного роста.

Однако в 2025 году ожидается постепенное восстановление экономики. По данным Министерства экономики Украины, прогнозируется понижение инфляции и стабилизация макроэкономических показателей. Влияние этого на IT пока не определено и может быть ограничено из-за глобальной ситуации на технологическом рынке и спроса на украинские услуги.

Несмотря на риски, начало 2025 года стало самым активным периодом для рынка труда с начала полномасштабного вторжения. Согласно данным DOU о количестве вакансий, оно достигло рекордных 6445 – больше всего с февраля 2022 года. Некоторые IT-категории впервые превысили довоенный уровень – Architect, Design, Product Manager, SEО (проводит оптимизацию под поисковые системы). Рекордный рост заявок свидетельствует о возобновлении активности бизнеса после кризиса 2023-2024 годов.

Несмотря на рост вакансий, количество кандидатов и отзывов также достигло своего рекорда. Число отзывов на вакансии пока имеет рекордные 124 тысячи. Высокий уровень конкуренции показывает Front-end (создает видимую пользовательскую часть веб-страницы), QA, Design, Project Manager. Это значит, что компании ищут работников более тщательно, а джуниоры и менее опытные специалисты сталкиваются с более жестокими требованиями.

Рынок IT остается нестабильным, однако динамика положительная и некоторые тенденции свидетельствуют о возобновлении и стабилизации украинского рынка IT. В то же время глобальные риски остаются весомыми факторами, которые могут сдерживать развитие отрасли.

Автор: Инна Омелянчук

Читайте также: