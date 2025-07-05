Зарплаты в Украине стремительно растут: кому платят больше всего

Украинцы начали получать больше / © УНИАН

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В первом квартале 2025 года средняя заработная плата в Украине выросла на 24,1% и составила 23460 гривен.

Об этом говорится в отчете Минэкономики «Мониторинг основных событий в экономике Украины-2025».

«В первом квартале 2025 года средняя зарплата штатного работника составляла 23 460 гривен, что на 24,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

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В то же время, отдельные отрасли показали особенно высокий рост доходов.

В частности, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве зарплаты увеличились на 42,7%, в строительстве — на 35,3%, а в информационно-телекоммуникационном секторе — на 32,6%. Несмотря на такие темпы роста, высокий уровень оплаты труда по-прежнему сохраняется в сфере информационных технологий, финансов, страхования, а также в профессиональной и научно-технической деятельности.

В Министерстве экономики отмечают, что основной причиной роста зарплат стала острая конкуренция за квалифицированных работников.

Это связано с рядом факторов:

Во-первых, значительная часть трудоспособного населения по-прежнему находится за границей.

Во-вторых, идет мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины, что дополнительно сокращает доступную рабочую силу.

В-третьих, предприятия, продолжающие работу в Украине, вынуждены оптимизировать персонал и увеличивать нагрузку на сотрудников, компенсируя это повышением заработной платы.

Напомним, с начала года в Верховной Раде зарегистрировали несколько законопроектов, предполагающих повышение минималки 2025 года. Однако вероятность того, что эти документы будут одобрены, не слишком высока.

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Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», минимальная заработная плата (МЗП) с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 000 грн.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата в 2025 году вырастет до 25 732 грн, что на 18,4% больше, чем в прошлом. Такой прогноз Кабмина. Однако с учетом прогнозируемой инфляции на уровне 12,4% реальный рост составит всего 6,5%. Наибольшее повышение зарплат ожидается в перерабатывающей промышленности и средних предприятиях.