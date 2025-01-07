Зарплаты в Украине стремительно растут, но есть нюанс – новый обзор Нацбанка

Кроме того, что инфляция в Украине и дальше ускоряется, а именно к 11.2% г/г в ноябре 2024-го и превысила траекторию прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2024 года, зарплаты в стране у большинства видов экономической деятельности пока выше, чем были до начала полномасштабной войны.

Об этом свидетельствует новый макроэкономический и монетарный обзор Нацбанка.

Согласно отчету, главной причиной роста зарплат в Украине есть дефицит кадров.

"‎Зарплаты в дальнейшем растут высокими темпами из-за дефицита работников. По данным ГССУ, в ІІІ квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22.3% г/г, а реальные – на 14.2% г/р (по расчетам НБУ согласно данным ГССУ)", – говорится в обзоре Нацбанка.

Зарплаты в Украине продолжают расти высокими темпами Фото Нацбанка.

Эксперты добавляют, что у большинства видов экономической деятельности зарплаты выше, чем были в ІІІ квартале 2021 года (т.е. до полномасштабной войны). Исключение составляет сфера образования и сфера искусства.

Учитывая косвенные показатели рост зарплат был зафиксирован и в IV квартале 2024 года.

Отметим, что в последнее время специалисты все чаще акцентируют внимание на дефиците работников, вызванном выездом людей из Украины и мобилизацией.

Причины дефицита кадров в Украине

В НБУ со ссылкой на данные ООН отмечают, что количество мигрантов за пределами Украины по состоянию на середину декабря 2024 года составило 6.8 млн человек. При этом адаптация украинских мигрантов за границей растет.

"Количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами прежде всего из-за сезонного фактора. В то же время в годовом измерении их рост ускорился, что свидетельствует о дальнейшем увеличении как предложения, так и спроса на рабочую силу. Несмотря на определенный рост предложения рабочей силы, его дефицит в дальнейшем ограничивает работу предприятий", – говорится в обзоре Нацбанка.

Напомним, минимальная зарплата в Польше превысила украинскую в шесть раз. Специалисты назвали конкретную сумму.

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