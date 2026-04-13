Зарплаты в Украине стремительно растут: в НБУ назвали главную причину

Украинцы получают больше

Реклама

Дефицит кадров в Украине, особенно квалифицированных специалистов, остается существенным. В сочетании с повышением выплат в бюджетном секторе это приводит к дальнейшему стремительному росту заработных плат.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

В марте сохранялась тенденция опережающего роста предложения рабочей силы. Количество кандидатов на одну вакансию составило 2, что несколько меньше, чем в феврале, однако существенно больше, чем в марте прошлого года.

Реклама

По результатам опросов Национального банка, бизнес сохраняет сдержанные ожидания по поводу численности персонала, хотя уровень пессимизма снизился по сравнению с предыдущим годом. Спрос на рабочую силу поддерживает строительный сектор — единственный, где ожидается расширение штата. Это обусловлено сезонным улучшением погодных условий и активизацией работ по восстановлению дорог и инфраструктуре.

По данным Государственной службы статистики, в феврале 2026 средняя зарплата составляла 28,3 тыс грн. Номинальный рост достиг 22,4% в годовом исчислении, а реальный — 13,8%.

Кроме этого, общее количество штатных работников за последние месяцы несколько возросло. Наибольшее расширение штата зафиксировано в промышленности, в частности, в отраслях, связанных с ВПК, в частности, в производстве транспортных средств.

Напомним, по прогнозам экономических экспертов, уже в апреле 2026 года средняя зарплата в Украине может пересечь новую психологическую отметку и возрасти до 30 850 грн.