Зарплаты в Украине: в каких сферах платят больше всего и чего ожидать в 2024 году

Украинцы могут рассчитывать на то, что в будущем году будут зарабатывать больше.

Украинцы в 2023 году начали зарабатывать больше, несмотря на войну и экономические потрясения, вызванные военным временем.

Глава комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Госстата, сообщил, что в первой половине 2023 года зарплата украинцев составляла 16,3 тысяч гривен.

"Средняя зарплата в Украине в первом квартале 2023 года составила 15 436 гривен, во втором — 17 176 гривен. Таким образом, средняя зарплата в первом полугодии 2023 года достигла 16 306 гривен", — отметил он.

По данным Гетманцева, высокие среднемесячные зарплаты сохраняются в следующих секторах экономики:

информация и телекоммуникации — 36 544 гривен;

финансовая и страховая деятельность — 32 944 гривен;

авиационный транспорт — 28 177 гривен;

профессиональная, научная и техническая деятельность — 21 862 гривен;

государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 20 506 гривен.

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году: сумма

Правительство на очередном заседании приняло бюджет на 2024 год. Поэтому уже известно, какими могут быть суммы минимальной зарплаты, прожиточного минимума и т.п.

Если говорить о размере минимальной заработной платы в Украине, то с 1 января 2024 года минимальная зарплата будет меняться.

Минимальная заработная плата в месячном размере c 1 января может составлять 7100 грн. С 1 июля 2024 — 8000 грн.

А вот прожиточный минимум также не будет стоять на месте. Так, в 2023 году на одного человека сумма минимального обеспечения — 2589 грн. А в 2024 году она может вырасти до 2920 грн.

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам начали увеличивать зарплату.

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