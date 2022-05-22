Зарплаты в Украине: в мае снижаются оклады в большинстве сфер

Зарплаты в Украине: в мае снижаются оклады в большинстве сфер

Чем дольше идет война, тем сложнее компаниям содержать и объемы деловой активности, и размер заработной платы своих работников.

Во время войны украинский бизнес оптимизирует расходы. Зачастую это происходит за счет зарплат.

Падение медианной зарплаты в Украине в мае составило от 9 до 58%.

Поэтому обзор заработных плат, которые предлагаются в открытых вакансиях в мае, свидетельствует, что в большинстве профессиональных сфер продолжается снижение заработных плат.

Украинские компании озвучивают, что в условиях войны одной из главных задач для них есть содержание и поддержка действующих работников, сообщили исследователи экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Однако большинство из работающих предприятий и организаций не имеют возможности платить сотрудникам заработные платы на довоенном уровне. Новым работникам, которых нанимают компании, предлагают зарплаты тоже ниже, чем это было до войны.

Где платят меньше всего

Самые маленькие зарплаты предлагают в следующих областях:

безопасности (9 200 грн),

туризме, гостиничном, ресторанном бизнесе (9 500 грн),

начало карьеры, студенты (10 300 грн),

добыча сырья (в среднем 11 000 грн),

специалистам сферы инсталляция и сервис (12 600 грн),

банки, инвестиции, лизинг (13100 грн).

Как уже сообщалось ранее, наиболее сложно сейчас найти работу юристам, страхователям, работникам сферы обслуживания, красоты и спорта, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупок. Для них сейчас меньше актуальных вакансий. В подавляющем большинстве вакансий в этих профессиональных областях заработная плата не озвучена.

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях прослеживается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае составило от 9 до 58%.

Больше зарплаты снизились в следующих сферах

добыча сырья (-58%),

инсталляция и сервис (-56%),

безопасность (-49%).

Ощутимое снижение зарплат в открытых вакансиях в мае по сравнению с апрелем произошло также для специалистов без опыта работы и студентов (-56%), рабочего персонала (-46%), специалистов сферы консультирования (-46%), строительства и недвижимости (- 44%), работников сферы туризма, гостиницы, рестораны (-32%). Не обошло снижение зарплат также работников транспортной сферы и логистики (-27%), административный персонал (-21%), сферу продаж (-20%), банковских работников (-17%), а также специалистов сферы искусство, развлечения, масс- медиа (-9%).

У кого зарплаты повысились

Справедливым будет отметить сферы, в которых зарплаты либо удержались на том же уровне, что и в предыдущем месяце, либо немного повысились.

В сфере автомобильного бизнеса, несмотря на то что падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%, в мае средняя зарплата в открытых вакансиях несколько повысилась с 11 000 грн (в апреле) до 14 500 грн (в мае).

В сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13 300 грн (в апреле) до 16 600 грн (в мае).

Медики и фармацевты входят в число наиболее востребованных специалистов, однако уровень зарплат для них не слишком высок. Правда, в мае средняя заработная плата в открытых вакансиях для них повысилась с 14 900 грн. (в апреле) до 18 200 грн. (в мае).

Положительная динамика средней зарплаты наблюдается в сфере бухгалтерия, управленческого учета, финансов предприятия, этим специалистам в мае предлагают 19 800 грн, в отличие от апреля, когда предлагали в среднем 17 500 грн.

Повысились средние зарплаты в открытых вакансиях для HR-ов (с 15 000 грн. в апреле до 29 700 грн. в мае), в сфере маркетинг, реклама и PR (с 26 600 грн. в апреле до 30 800 грн. в мае). Ощутимо увеличились предлагаемые зарплаты для директоров и руководителей (с 63200 грн в апреле до 86100 грн в мае).

В июне доплату к пенсии получит почти миллион украинцев: кто получатели и какие суммы начислены

Читайте также: