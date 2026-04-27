Зарплаты военных: изменят ли выплаты с 1 мая 2026 года
В Украине с 1 мая не планируется повышение выплат военным.
Минимальное денежное довольствие военных в Украине — 20 130 грн. С 1 мая повышение не запланировали. Однако защитники могут получить до 170 тысяч гривен.
Об этом пишет «Фокус».
Размер выплат зависит от звания, должности, места прохождения службы и характера задач.
Будет ли повышение зарплаты военным с 1 мая
Украинские военнослужащие получают не «зарплату» в гражданском понимании, а денежное довольствие. Все выплаты предусмотрены нормами закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлениях Кабинета министров №168.
«С 1 мая выплаты военным, к сожалению, остаются без изменений, ведь в бюджете не было заложено отдельное повышение. Базовый уровень, как был, так и остается», — объяснила заместитель главы военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко.
Зарплата военных формируется индивидуально, поскольку учитывается следующее:
должностной оклад
оклад по воинскому званию
надбавка за выслугу лет
дополнительные выплаты, в том числе боевые и специальные доплаты, зависящие от того, где именно и какие задачи выполняет военнослужащий
Какие доплаты могут получить военные
Согласно законодательству, украинским военнослужащим предусмотрены следующие виды дополнительных вознаграждений:
30 тысяч грн — за выполнение боевых или специальных задач
50 тысяч грн — для военных в штабах, органах управления и командовании
70 тысяч грн — дополнительное вознаграждение за 30 дней на передовой
100 тысяч грн — за непосредственное участие в боевых действиях, а также в случаях лечения после ранения, плена или пропажи без вести при определенных условиях
