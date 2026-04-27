Зарплаты военных: изменят ли выплаты с 1 мая 2026 года

Минимальное денежное довольствие военных в Украине — 20 130 грн. С 1 мая повышение не запланировали. Однако защитники могут получить до 170 тысяч гривен.

Об этом пишет «Фокус».

Размер выплат зависит от звания, должности, места прохождения службы и характера задач.

Будет ли повышение зарплаты военным с 1 мая

Украинские военнослужащие получают не «зарплату» в гражданском понимании, а денежное довольствие. Все выплаты предусмотрены нормами закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и постановлениях Кабинета министров №168.

«С 1 мая выплаты военным, к сожалению, остаются без изменений, ведь в бюджете не было заложено отдельное повышение. Базовый уровень, как был, так и остается», — объяснила заместитель главы военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины Екатерина Анищенко.

Зарплата военных формируется индивидуально, поскольку учитывается следующее:

должностной оклад

оклад по воинскому званию

надбавка за выслугу лет

дополнительные выплаты, в том числе боевые и специальные доплаты, зависящие от того, где именно и какие задачи выполняет военнослужащий

Какие доплаты могут получить военные

Согласно законодательству, украинским военнослужащим предусмотрены следующие виды дополнительных вознаграждений:

30 тысяч грн — за выполнение боевых или специальных задач

50 тысяч грн — для военных в штабах, органах управления и командовании

70 тысяч грн — дополнительное вознаграждение за 30 дней на передовой

100 тысяч грн — за непосредственное участие в боевых действиях, а также в случаях лечения после ранения, плена или пропажи без вести при определенных условиях

Ранее сообщалось, какую заработную плату получают военные и гражданские специалисты в ТЦК, а от чего зависит размер их денежного довольствия.