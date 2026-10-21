Зарплаты военных могут повысить: какое решение принял бюджетный комитет Верховной Рады

Зарплаты военных могут повысить

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Заседание бюджетного комитета Верховной Рады Украины завершилось важным промежуточным решением по зарплатам украинских военных. Члены комитета единогласно поддержали правку №1279, которая предусматривает повышение заработной платы украинским военным.

Об этом сообщил автор правки и народный депутат Ярослав Железняк.

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Украинским военным могут поднять зарплаты: что известно

Несмотря на то, что по настоянию правительства в тексте убрали конкретный процент роста зарплаты, принятое решение является официальным поручением Кабинета Министров пересмотреть текущие выплаты. Эта инициатива была учтена вместе с правкой №1283 народного депутата Пуртовой, которая также обязывает чиновников пересмотреть выплаты военным.

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По замыслу Железняка, зарплату военных должны были повысить на 20%, то есть на тыловых должностях зарплата защитника составляла бы по меньшей мере 36 000 гривен. Но эту правку решили убрать.

Поскольку установление и изменение должностных окладов входят в компетенцию Кабинета Министров и регулируются правительственными постановлениями, парламент ограничен в прямом влиянии на этот процесс.

Следующим шагом станет рассмотрение бюджетных поправок в пленарном зале Верховной Рады во время голосования в первом чтении — ориентировочно с середины следующей недели. Тогда станет известно, поддержит ли Кабмин повышение зарплат военных и на сколько увеличат сумму.

Поскольку правка №1279 может быть поставлена на отдельное подтверждение, депутат призвал все фракции и группы объединиться и обеспечить необходимое количество голосов.

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После голосования за предложения народных депутатов у правительства будет две недели на подготовку финального текста государственного бюджета и его возвращение в Раду для окончательного одобрения.

Авторы инициативы отмечают, что на пути к реальному повышению выплат защитникам есть ряд рисков, среди которых пересмотр зарплат без фактического роста или ссылки чиновников на нехватку денег.

Однако нардепы уже предложили решение, где можно взять деньги в бюджете на повышение зарплат военных. В частности, предлагается перераспределить расходы на сумму не менее 200 миллиардов гривен.

Зарплаты военных: последние новости

Напомним, анонсированное ранее повышение зарплат украинским военным в 2026 году не состоится. По словам народного депутата Богдана Кицака, из-за недостаточной международной помощи в бюджете не хватает денег, чтобы поднять выплаты хотя бы на 10 тысяч гривен, хотя текущие выплаты производятся без задержек.

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Демократические процедуры также требуют принятия правительством и Верховной Радой ряда нормативно правовых актов и законопроектов для урегулирования вопросов финансирования.

Сохранение базовой зарплаты на уровне 20 тысяч гривен остро раскритиковал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин, назвав это откровенным издевательством. По его мнению, попытки решить проблему разовыми выплатами или новыми контрактами не действуют, ведь финансовая стабильность прямо влияет на моральное состояние и боеспособность бойцов, особенно в условиях отсутствия четких сроков демобилизации.

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