Зарплаты военных: вырастут ли выплаты с 1 апреля 2026 года

Ситуация с выплатами украинским военнослужащим с 1 апреля 2026 года будет оставаться неизменной. Поскольку в бюджете этого года не заложены ресурсы для повышения должностных окладов, бойцы будут получать денежное обеспечение по уже установленным нормам. Важно, что все действующие надбавки и дополнительные вознаграждения, на которые рассчитывают защитники, будут продолжать выплачивать без сокращений, утверждают специалисты.

Как формируется денежное довольствие военнослужащих

Общий доход военнослужащего не зависит от того, попал ли он в армию по мобилизации, или подписал контракт. На финальную сумму влияет индивидуальная выслуга лет, занимаемая должность и присвоенное звание.

Первым и важнейшим элементом является должностной оклад . Он отражает уровень и сложность работы, которую выполняет человек. Конкретно он определяет начальный уровень, от которого отталкиваются при последующих расчетах.

Отдельно — оклад по воинскому званию . Это персональная выплата, которая «закреплена» за самим человеком как признание его профессионального статуса. Независимо от того, работает ли лейтенант в штабе или командует взводом в поле, он будет получать фиксированную сумму, установленную именно для его звания. Эта составляющая постепенно растет вместе с продвижением по служебной лестнице — от рядового до высшего офицерского состава.

Третьим важным фактором является надбавка за выслугу лет, которая выступает вознаграждением за верность службе. Система работает по прогрессивному принципу: чем дольше продолжается карьера, тем больше становится процент доплаты. Она рассчитывается от суммы обоих предыдущих окладов (должностного и по званию) и начинается с отметки в 5% за первый год службы. Для опытных кадровых военных, стаж которых превышает 25 лет, эта надбавка достигает максимума — 50% от их базового обеспечения.

Система боевых и специальных доплат

Система дополнительных денежных вознаграждений для украинских защитников четко регламентирована законодательством, в частности, специальным Постановлением Кабинета министров № 168. Эти выплати не являются частью базовой зарплаты, а начисляются сверху в зависимости от того, где именно находится военный и какие именно задачи он выполняет в сложных условиях военного положения.

Для тех защитников, которые принимают участие в выполнении боевых или специальных миссий, направленных на защиту населения и государственных интересов в ответ на агрессию, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 30 тысяч гривен . Эта сумма является финансовой поддержкой для бойцов, непосредственно участвующих в обеспечении обороны страны.

Отдельный уровень вознаграждения установлен для военнослужащих, которые работают в штабах, органах управления или командованиях и осуществляют оперативное управление подразделениями, находящимися на линии столкновения — им насчитывается 50 тысяч гривен .

Наивысший уровень денежной поддержки — 100 тысяч гривен — предназначен для тех, кто находится непосредственно в зоне активных боевых столкновений. Государство также гарантирует сохранение этой суммы для воинов, проходящих лечение или реабилитацию . Эта же сумма предусмотрена для тех бойцов, которые оказались в плену.

Дополнительно к основным боевым выплатам существует специальная надбавка в размере 70 тысяч гривен. Ее получают защитники за каждые тридцать дней суммарного пребывания на первой линии фронта, то есть непосредственно «на нуле». Это фактически бонус за длительное выполнение задач в наиболее опасных условиях.

Пособие на решение социально-бытовых вопросов

Кроме регулярных ежемесячных выплат, украинские защитники могут рассчитывать на специальную материальную поддержку для решения неотложных социально-бытовых проблем. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, такая единовременная помощь предоставляется в объеме, равном полному месячному денежному обеспечению военного. Государство определило четкий перечень жизненных обстоятельств, при которых возникает право на эти средства.

Финансовая поддержка предоставляется в важные для семьи моменты, такие как рождение ребенка или его официальное усыновление.

Помощь выплачивается в трагических случаях — в случае смерти самого военнослужащего или потери кем-то из его ближайших родных (родителей, детей или супругов).

Отдельное внимание уделено защите семей, чьи близкие пропали без вести, находятся в плену (если это не было добровольной сдачей), стали заложниками или интернированы в нейтральных странах.

Весомым блоком оснований для получения средств является состояние здоровья. На помощь имеют право бойцы, получившие инвалидность из-за ранений, травм или контузий непосредственно во время обороны страны. Это касается и случаев ранений, полученных при выполнении задач в период действия военного положения, а также ситуаций, когда из-за вражеской агрессии пострадали родные военного (тяжелые травмы или увечья членов семьи).

Государство также финансово поддерживает тех, кто столкнулся со сложными диагнозами или длительным лечением:

Наличие у военного таких инфекций, как туберкулез, ВИЧ/СПИД или вирусные гепатиты B или C.

Пребывание на лечении или реабилитации более 30 дней после ранения.

Необходимость лечения онкологических заболеваний как для самого защитника, так и членов его семьи.

Для оформления этой выплаты по состоянию здоровья критически важно иметь надлежащее медицинское подтверждение. Это могут быть официальные справки о болезни, выписки из карточек амбулаторного или стационарного больного (в частности форма № 027/о), выводы врачебно-консультативных комиссий или постановления ВВК. Только наличие полного пакета документов позволяет подтвердить право на материальную помощь.