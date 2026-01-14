Зарплаты возрастут уже в этом году: кто получит надбавки

Деньги. / © Pexels

В Украине в этом году вводятся новые надбавки к заработным платам для отдельных категорий работников - работающих в условиях повышенной нагрузки или выполняющих критически важные функции.

Такое решение приняло правительство в рамках обновленной системы оплаты труда, сообщает “Перший бізнесовий”.

В течение 2026 повышенные выплаты получат медицинские работники. В частности, речь идет о тех врачах, которые работают в отделениях интенсивной терапии, экстренной помощи и подразделениях, где нагрузка остается стабильно высокой.

Прибавки предусмотрены для педагогов, работающих в школах с большим контингентом учащихся или участвующих во внедрении новых образовательных программ и реформ.

Доплаты получат социальные работники, обеспечивающие поддержку уязвимых категорий населения, а также специалисты оборонного сектора и критической инфраструктуры.

В Кабинете министров отмечают, что именно эти профессии несут очень большую ответственность и требуют дополнительной мотивации. Финансирование повышений уже заложено в государственном бюджете на 2026 год.

Заметим, что надбавки будут устанавливаться в процентах к должностному окладу, а их размер будет зависеть от специфики работы, уровня риска и фактической нагрузки.

Как сообщалось, в этом году на 5% вырастет размер минимальной зарплаты – от 8000 грн до 8647 грн. Также Кабмин решил повысить зарплаты специалистам в сфере социальных и реабилитационных услуг. Постановление правительства вступило в силу с 1 января. Сейчас в Украине около 80 тыс. таких специалистов.

Кроме того, в этом году зарплаты педагогов вырастут на 50%. Повышение будет происходить в два этапа: в январе и сентябре. Ожидается, что средняя заработная плата составит около 30 тыс. грн.