Зарплаты вырастут, но и цены пойдут вверх: новый прогноз НБУ на 2026 год

Экономика Украины / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины ожидает, что в 2026 году зарплаты украинцев будут расти быстрее, чем в прошлом, однако инфляция до конца года также ускорится.

Об этом говорится в июльском Инфляционном отчете НБУ.

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По прогнозу регулятора, реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в этом году могут вырасти более чем на 12%. Для сравнения, в прошлом году они увеличились примерно на 7%.

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Почему зарплаты продолжают расти

Одной из главных причин остается дефицит работников из-за войны и миграции. Несмотря на увеличение количества соискателей работы, бизнесу все еще сложно находить нужных специалистов, особенно рабочих специальностей.

Поэтому компании вынуждены повышать оплату труда, чтобы привлекать новых работников и удерживать уже имеющихся.

Зарплаты растут как в частном секторе, так и государственном. В то же время, быстрое повышение доходов поддерживает потребительский спрос, а это дополнительно давит на цены.

Что будет с ценами

За последние 12 месяцев товары и услуги подорожали в Украине на 7,7%.

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НБУ ожидает, что к концу 2026 года инфляция ускорится до 10%. Среди причин — более дорогая электроэнергия после российских атак, более высокие цены на топливо, рост расходов бизнеса на зарплаты и возобновление после обстрелов, а также ослабление гривны в начале года.

В дальнейшем темпы роста цен должны замедлиться. В 2027 году НБУ прогнозирует инфляцию на уровне 6,9%, а в 2028 году – возвращение к цели в 5%.

Что будет с экономикой

Начало года было сложным из-за разрушения энергетической инфраструктуры, дефицита электроэнергии, подорожания топлива и задержки международного финансирования. В первом квартале реальный ВВП Украины сократился.

Во втором квартале ситуация начала улучшаться благодаря ремонтам в энергетике, теплой погоде, работе солнечной генерации и возобновлению внешнего финансирования.

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По итогам 2026 года НБУ ожидает рост реального ВВП примерно на 1,8%. Также Украина может получить рекордные 87 млрд. долларов внешней поддержки.

Если ситуация улучшится, в последующие годы экономический рост может ускориться примерно до 3%.

Как НБУ советует защищать сбережения

В Нацбанке напоминают, что инфляция постепенно уменьшает покупательскую способность денег, поэтому значительные суммы не стоит просто держать наличными.

Среди вариантов называют гривневые депозиты и ОВГЗ. Срочные депозиты сейчас могут приносить около 15-17% годовых или примерно 12-13% после налогообложения. Доходность государственных облигаций составляет от 13% до 17% и не облагается налогом.

По прогнозам НБУ, такая доходность превышает ожидаемые темпы инфляции.

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