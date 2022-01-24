Заседание СНБО: Шмыгаль назвал единственный фактор, который может вызвать дестабилизацию экономики

По словам премьер-министра, Украина имеет один из самых высоких уровней золотовалютных запасов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не видит угроз для функционирования национальной экономики, дестабилизировать которую, по его словам, может только "информационное и, особенно, дезинформационное давление".

Об этом он заявил на брифинге после заседания Совета безопасности и обороны Украины в понедельник, 24 января.

По словам Дениса Шмыгаля, правительство совместно с НБУ регулирует ситуацию на валютном рынке, чему способствует один из самых высоких уровней золотовалютных запасов, которые сегодня имеет Украина.

“Курс доллара сегодня 28,3, как вы все видите, есть валютный коридор, в котором он колеблется. И это один из главных макроэкономических показателей здоровой и стабильной экономики", – подчеркнул премьер-министр.

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Среди других макроэкономических показателей Денис Шмыгаль выделил выполнение бюджета в прошлом году, отметив, что доходы выросли на 206 млрд грн по сравнению с 2020 годом, и показатель экспорта-импорта. "Рост экспорта товаров состоялся на 38 процентов, рост импорта — на 33 процента", — отчитался глава правительства, отметив, что внешнеторговое сальдо улучшилось втрое.

Также Денис Шмигаль сообщил, что на едином казначейском счете в настоящее время есть 55 миллиардов 115 млн грн, из которых 35 млрд — в валютном эквиваленте. "Мы не видим угроз внешних невыплат", — подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на газ в следующем годовом периоде, когда с 1 мая 2022 года закончится действие установленного правительством фиксированного годового предложения.

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