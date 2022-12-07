"Заставляем Россию платить за свою жестокость": Еврокомиссия объявила девятый пакет санкций

По словам президентки Еврокомиссии, те восемь пакетов санкций, которые были введены, уже имеют болезненный эффект для РФ.

Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против России.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Россия продолжает нести Украине смерть и разруху. Она намеренно наносит удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, пытаясь парализовать страну в начале зимы. Мы поддерживаем Украину и заставляем Россию платить за свою жестокость", — заявила она.

По словам президента Еврокомиссии, те восемь пакетов санкций, которые были введены, уже имеют болезненный эффект для РФ.

"И сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций. Во-первых, мы предлагаем добавить в наш санкционный список еще около 200 физических и юридических лиц", — заявила фон дер Ляен.

Отмечается, что в список входят физические лица и компании, в том числе военные, представители российского оборонпрома, члены госдумы и совета федерации, министры, губернаторы и политики.

"Этот список охватывает ключевые фигуры в жестоких и умышленных ракетных ударах России по мирному населению, в похищении украинских детей в Россию и в хищении украинской сельскохозяйственной продукции", — подчеркнула президент ЕК.

Также Еврокомиссия предлагает санкции против еще трех российских банков, включая полный запрет транзакций Российского банка развития регионов.

Кроме того, в рамках нового пакета санкций предлагается ввести дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, в том числе на определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях.

Также Еврокомиссия подготовила меры по усложнению России доступа к дронам.

"Мы предлагаем запретить прямой экспорт в Россию моторов для дронов, а также экспорт в третьи страны, как Иран, которые могут поставлять дроны России", — сказала фон дер Ляен.

Девятый пакет санкций предусматривает и блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.

Еще Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в РФ.

Напомним, как заявила министерша финансов США Джанет Йеллен, некоторые введенные против России санкции могут остаться в силе даже после окончания войны и подписания мирного соглашения между РФ и Украиной.

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