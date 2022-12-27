Застройщик «Интергал-Буд» получил аккредитацию в программе «єОселя» на объекты незавершенного строительства

Компания «Интергал-Буд» одной из первых в стране получила аккредитацию от «Укрфінжитло» на участие в программе «єОселя» объектов первичного рынка недвижимости. Ими стали два дома жилого комплекса «Нивки-Парк» в Киеве, строительство которых еще ведется.

Как отмечают в «Интергал-Буд», в программе обычно участвуют объекты, уже имеющие сертификат готовности, поэтому такое решение свидетельствует о высоком доверии к проекту и застройщику. «Это едва ли не впервые, когда к участию допущены еще незавершенные объекты. Данная аккредитация стала возможна только после длительной проверки надежности застройщика и его способности закончить строительные работы», — сообщила Анна Лаевская, коммерческий директор компании.

Застройщик присоединился к программе льготной ипотеки еще в октябре. Кроме комплекса «Нивки-Парк» в столичном регионе участники программы могут выбрать себе жилье из предложений в ЖК «Причал 8», «Сырецкие сады», «Академ Квартал», «Озерный гай Гатное» и «Теремки».

Недавно в компании также сообщали, что государственный Ощадбанк выдал первые два кредита на покупку квартир от «Интергал-Буд» в рамках «єОселя».