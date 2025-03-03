Завершение "Зимней е-Поддержки": на что чаще всего тратили "тысячу Зеленского"

Украинцы потратили 4,9 млрд грн "Зимней е-поддержки", или 57% от всех расходов на коммуналку.

В Украине завершился прием заявок на выплаты по программе "Зимняя е-Поддержка" (так называемая "тысяча Зеленского"). Возможностью получить 1000 гривен помощи в течение трех зимних месяцев, в течение которых продолжалась программа, воспользовались 14,4 млн граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Государство уже профинансировало более 10 миллионов заявок, поданных в "Дії" и через банки-партнеры. Кроме того, 1,7 млн человек, среди которых пенсионеры, люди с инвалидностью и жители прифронтовых территорий получили помощь через "Укрпочту".

Что делать, если вы подали заявку в конце февраля и еще не получили деньги

"Выплаты еще продолжаются. Все заявки, поданные до конца суток 28 февраля, будут проработаны. Использовать средства можно до конца 2025 года", – отметила вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Самая массовая услуга в "Дії"

Наибольшее количество заявок украинцы подали через "Дію", говорит глава Минцифры Михаил Федоров.

"Зимняя поддержка стала самой массовой услугой за всю историю. Только за первые сутки мы получили 2,5 млн заявлений в "Дії", а за три месяца работы программы — 12 млн заявлений. Это также самая быстрая услуга по получению средств в мире", — отметил Михаил Федоров.

Как украинцы получали пособие?

12,7 млн по прямым заявкам:

"Дія" – 12 млн

Банки-партнеры – 577 тыс.

Укрпочта – 130 тыс.

1,7 млн через "Укрпочты" по спискам Минсоцполитики:

Пенсионеры

Люди с инвалидностью

Жители прифронтовых территорий

"Укрпочта" стала тем звеном, которое обеспечило доступность "Зимней е-поддержки" для каждого украинца. Для маломобильных слоев населения, для жителей сельской местности, для живущих в прифронтовых регионах, где просто нет возможности воспользоваться банковской сетью", — говорит гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

На что чаще всего тратили полученные средства

Коммунальные услуги — 4,9 млрд грн (57% от всех расходов)

Телекоммуникации, в частности, мобильная связь — 1,9 млрд грн

Заведения питания — 443 млн грн

Лекарство — 237 млн грн

Компьютерные сети и информационные услуги — 234 млн грн

Благотворительность, в частности, донаты на ВСУ — 202 млн грн

Книги и другая печатная продукция — 178 млн грн

Железнодорожные и автобусные пассажирские перевозки, общественный транспорт — 120 млн грн

Театры и кинотеатры — 80 млн грн

Почтовые услуги — 61 млн грн

Расходы охватывают программу "Зимняя е-Поддержка" с 10 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года. Общая сумма средств, израсходованных украинцами за этот период, составляет 8,6 млрд гривен из полученных 10,05 млрд по заявкам в "Дії" и через банки-партнеры.

Напомним, 25 октября 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу "е-Поддержка" — о тысяче гривен на человека.

Мы писали, что на Буковине женщина хотела получить тысячу Зеленского, а потеряла почти 100 тыс. грн.

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