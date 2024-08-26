Завод «Далгакиран компрессор Украина» в Киевской области будет производить когенерационные газовые установки для внутреннего рынка и на экспорт

Новый завод «Далгакиран компрессор Украина» в Киевской области будет производить когенерационные газовые установки для нужд украинского бизнеса и промышленности, а также экспортировать продукцию за рубеж. Об этом в интервью УНИАН сообщил Вячеслав Динков, генеральный директор ООО «Далгакиран компрессор Украина».

«Мы уже производим на заводе специализированное энергетическое технологическое оборудование, а также у нас собственный инжиниринг. Планируем увеличивать производство. Особое внимание сейчас уделяем когенерационным газовым установкам, планируем наращивать их производство, так как именно такой тип оборудования очень актуален» - сообщил руководитель компании.

Пока завод работает над выполнением предзаказов, но уже имеет условия и оборудование для увеличения объемов производства. Благодаря партнерству «Далгакиран компрессор Украина» с Ощадбанком, украинский бизнес имеет возможность покупать оборудование на выгодных кредитных условиях - процентная ставка от 0,01% на срок до 10 лет. Первый кредит на газовый генератор уже выдан.

Изготовленное в Киевской области энергетическое оборудование будет экспортироваться в другие страны. «Мы уже экспортируем продукцию и собираемся наращивать объемы… Не буду вдаваться в детали нашего бизнеса, но речь идет о поршневых газовых компрессорах для нефтегазодобывающей отрасли, нефтехимии и пищевой промышленности всех стран, где эта промышленность есть» – рассказал Вячеслав Динков.

Говоря о кадровом обеспечении производства, он сообщил о меморандуме о сотрудничестве, который компания «Далгакиран компрессор Украина» подписала с Киевской ОГА и ДОУ «Профессиональный лицей г. Украинка». Это учебное заведение готовит слесарей, станочников, мастеров всех видов сварки, электромехаников, которые могли бы в дальнейшем работать на предприятии.

«Система подготовки будет усовершенствована с учетом потребностей нашего производства. Со своей стороны мы создадим все условия для стажировки и дальнейшего трудоустройства. У выпускников будет хорошее будущее – после диплома лицея они получают работу у нас, мы будем способствовать их дальнейшему образованию в вузах. И, если захотят, снова к нам. А мы будем делать все, чтобы захотели», – подчеркнул гендиректор «Далгакиран компрессор Украина».

Как сообщалось ранее, завод «Далгакиран компрессор Украина» в Белогородке Киевской области открыли в июле 2024 года. Как сообщил Вячеслав Динков, в проект было инвестировано 400 млн. гривен. Строительство началось еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.