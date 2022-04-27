Завод российской нефтяной группы "Лукойл" в Италии собираются национализировать

Таким образом, итальянские власти намерены реализовать политику санкции против российской нефти.

Министр промышленности Италии Джанкарло Джорджетти планирует предложить временную национализацию нефтеперерабатывающего завода ISAB в городе Приоло на Сицилии. Это предприятие косвенно принадлежит российской нефтяной группе "Лукойл".

Об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве агентство Reuters.

Завод ISAB является самым крупным и мощным нефтеперерабатывающим предприятием в Италии. Ранее здесь закупали 30-40% российского сырья, а остальное поступало с международных рынков.

Также читайте Нефть с неизвестным пунктом назначения: мир придумывает способы обойти запрет на закупку энергоносителей из РФ

После российского вторжения в Украину ISAB вынужден покупать почти всю сырую нефть у российского владельца "Лукойла", поскольку международные банки больше не предоставляют ему кредиты.

Местный чиновник Фиоренцо Амато заявил, что пока нет сбоев в производстве, но признал, что нефтеперерабатывающий завод может столкнуться с проблемами, если импорт российской нефти будет прекращен.

Нефтяная группа "Лукойл" пока не является объектом международных санкций, введенных против нескольких других российских компаний.

Напомним, Соединенные Штаты и Европейский Союз обсуждают три возможных варианта введения эмбарго на нефть из России из-за ее агрессии против Украины.

Соединенные Штаты запрещают экспорт российской нефти и газа

Читайте также: