Завод российской нефтяной группы "Лукойл" в Италии собираются национализировать

Таким образом, итальянские власти намерены реализовать политику санкции против российской нефти.
Министр промышленности Италии Джанкарло Джорджетти планирует предложить временную национализацию нефтеперерабатывающего завода ISAB в городе Приоло на Сицилии. Это предприятие косвенно принадлежит российской нефтяной группе "Лукойл".
Об этом сообщает со ссылкой на источники в правительстве агентство Reuters.
Завод ISAB является самым крупным и мощным нефтеперерабатывающим предприятием в Италии. Ранее здесь закупали 30-40% российского сырья, а остальное поступало с международных рынков.
После российского вторжения в Украину ISAB вынужден покупать почти всю сырую нефть у российского владельца "Лукойла", поскольку международные банки больше не предоставляют ему кредиты.
Местный чиновник Фиоренцо Амато заявил, что пока нет сбоев в производстве, но признал, что нефтеперерабатывающий завод может столкнуться с проблемами, если импорт российской нефти будет прекращен.
Нефтяная группа "Лукойл" пока не является объектом международных санкций, введенных против нескольких других российских компаний.
Напомним, Соединенные Штаты и Европейский Союз обсуждают три возможных варианта введения эмбарго на нефть из России из-за ее агрессии против Украины.
Читайте также: