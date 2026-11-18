Украине не грозит дефицит масла на внутреннем рынке / © Superhuman Coach

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На фоне сообщений о временной остановке части маслоэкстракционных заводов в Украине возникли опасения по поводу возможного дефицита подсолнечного масла. Однако заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук уверяет, что внутренний рынок обеспечен продукцией, ведь украинцы потребляют лишь небольшую часть всего объема производства.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона "Единые новости".

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Почему Марчук призывает не паниковать

Аграрий сравнил нынешнюю ситуацию с происходящим после первых российских атак на логистические хабы, торговые центры и продовольственные базы. Тогда также стали распространяться опасения, что из-за нарушения поставок в Украину может исчезнуть продовольствие.

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Марчук напомнил, что тогда возникли временные задержки с доставкой продуктов, но производство и снабжение не прекратились.

"Да, произошли задержки с логистикой где-то на 7-10 дней, но фактически все производилось, все поставлялось", - пояснил он.

Подобной ситуации, по его мнению, не стоит бояться и сейчас.

«Такая же ситуация с маслом: не нужно паниковать, масла будет достаточно. Внутри страны от всего объема, который мы производим, потребляем не больше 10%», - заявил Марчук.

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«Такая же ситуация с маслом. Не нужно паниковать, ее будет достаточно. Внутри страны мы потребляем не более 10% общего объема нашего производства», — отметил Марчук.

Сколько масла производит и отгружает Украина

По словам представителя аграрного совета, в надлежащих условиях Украина ежемесячно отгружает около 300 тыс. тонн растительного масла. В то время как годовая потребность страны составляет до 400 тыс. тонн.

"То есть мы полностью самообеспечены", - подчеркнул Марчук.

Позицию обеспечения внутреннего рынка подтвердили и в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Там сообщили , что несмотря на временную приостановку работы части предприятий экспортные поставки продолжаются. С 1 по 15 ноября Украина экспортировала 230 тыс. тонн масла.

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Почему временно останавливаются масличные заводы

В министерстве пояснили, что часть маслоэкстракционных предприятий приостановила работу из-за рисков безопасности и необходимости восстановления поврежденных мощностей после российских атак. Это вынужденные меры по защите работников, а не свидетельство того, что в стране не хватает производственных возможностей.

По оценке ведомства, имеющихся мощностей в Украине достаточно для переработки всего урожая. В то же время, более основательно оценить возможные потери отрасли и последствия для производства и экспорта планируется после анализа ситуации в течение месяца.

Под ударами – переработка и экспорт агропродукции

Один из крупнейших украинских производителей масла - агрохолдинг Kernel - 12 ноября приостановил работу всех своих маслоэкстракционных заводов и закупку семян. В компании сообщили, что в результате российских ударов были повреждены производственные здания, оборудование и резервуары. Работу остановили, в частности, из-за опасности масштабного пожара в случае попадания в оборудование, работающее в непрерывном технологическом цикле.

Под ударом оказываются и другие предприятия пищевой промышленности. В частности, 16 ноября российская баллистическая атака повредила предприятие пищевой промышленности в Днепре . На его территории загорелся пожар, информацию о возможных пострадавших уточняли.

Проблемы затрагивают не только производство, но и вывоз аграрной продукции. Из-за российских обстрелов портов Одесского региона экспорт зерна упал более чем вдвое . Морские перевозки остановились, а аграрии вынуждены хранить урожай или продавать его дешевле, иногда даже ниже себестоимости.

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