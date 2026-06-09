Трудовая книжка / © ТСН

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В среду, 10 июня, завершается пятилетний переходный период для оцифровки трудовых книжек в Украине. Грозят ли украинцам штрафы и что произойдет с вашим страховым стажем, если данные не попадут в реестр Пенсионного фронта?

Обо всем этом читайте на ТСН.ua.

Уже 10 июня заканчивается пятилетний переходный период, отведенный государством для перехода от бумажных трудовых книжек к электронному формату. При этом Пенсионный фонд продолжит в обычном режиме принимать скан-копии всех необходимых документов от граждан и предприятий. На сегодняшний день специалисты уже обработали более 10 млн бумажных трудовых книжек, переведя их в цифровой формат.

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Главная цель общегосударственной оцифровки — сделать взаимодействие граждан с социальными службами проще и удобнее. В будущем это позволит автоматически назначать пенсию по возрасту без необходимости личного посещения учреждений и сбора большого количества бумажных документов.

Бумажная трудовая книжка — кому она нужна, а кому нет

Для молодых работников, которые официально начали трудовую деятельность после 2021 года, бумажная трудовая книжка фактически потеряла актуальность. Государство отказалось от обязательного оформления таких документов для новых работников, ведь электронный реестр теперь является основным и официальным источником информации о трудоустройстве.

Однако для людей старшего возраста ситуация несколько иная. Для подтверждения трудового стажа за предыдущие годы, особенно за периоды работы до 2004 года, данные Пенсионного фонда необходимо дополнить информацией из бумажных документов. Кроме того, скан-копии нужны для уточнения сведений о должностях и особенностях условий труда.

«Для того, чтобы человеку пенсия назначалась автоматически по данным реестра, нам нужно иметь информацию о его трудовых отношениях, которая затем перетекает в информацию о страховом стаже. Соответственно наступит тот момент, когда мы практически по всем людям сможем использовать информацию реестра для автоматического назначения», — пояснил заместитель председателя правления ПФУ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Малецкий.

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Что будет со стажем, если не оцифровать трудовую книжку?

Периоды страхового стажа после 1 января 2004 года уже автоматически учитываются в электронных реестрах на основании отчетности работодателей и уплаченных взносов. Основные риски касаются именно стажа, приобретенного до этой даты, ведь он подтверждается записями в бумажных трудовых книжках.

Если до 10 июня эти данные не внесут в электронный реестр, а бумажный документ будет потерян или поврежден, восстановление сведений о трудовом стаже до 2004 года может стать сложным процессом. В то же время законодательство не предусматривает никаких штрафов или другой ответственности для граждан, которые не успели подать документы на оцифровку в рамках переходного периода.

Как оцифровать трудовую книжку после 10 июня 2026 года?

Подать скан-копии трудовой книжки можно будет и дальше через веб-портал ПФУ. Это может сделать как работодатель через кабинет страхователя, так и сам работник через кабинет застрахованного лица.

Юристы отмечают, что электронная трудовая книжка становится главным инструментом защиты данных от потери или уничтожения. Кроме того, в случае возникновения правовых споров именно электронная версия будет иметь приоритет над бумажным документом.

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Своевременный переход на электронную трудовую книжку поможет избежать бюрократических ошибок и в будущем обеспечит автоматическое назначение пенсии.

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