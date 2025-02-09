Завтра применят отключение света: когда и кому будут выключать электричество

Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются – только для промышленности.

Завтра, 10 февраля, в Украине после долгого затишья снова будут отключать свет. Правда, ограничения мощностей пока будут применяться только для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться с 06:00 до 21:00. "Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены.

Причина временного введения ограничений по-прежнему называют повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – уверяет "Укрэнерго".

Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

Ранее в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света из-за морозов.

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