Завтра применят отключение света: когда и кому будут выключать электричество

Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются – только для промышленности.
Завтра, 10 февраля, в Украине после долгого затишья снова будут отключать свет. Правда, ограничения мощностей пока будут применяться только для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет продолжаться с 06:00 до 21:00. "Укрэнерго" предупреждает, что в течение суток графики применения ограничений могут быть изменены.
Причина временного введения ограничений по-прежнему называют повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – уверяет "Укрэнерго".
Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
Ранее в Минэнерго рассказали, будут ли отключения света из-за морозов.
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