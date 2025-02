Здесь дают деньги на кино: гранты и международная поддержка украинских фильмов

Украинские кинематографисты продолжают активно завоевывать международное пространство, получая поддержку европейских и мировых организаций. Ведущие европейские и мировые фонды предлагают различные грантовые программы, которые помогают украинским кинематографистам реализовывать их проекты и выходить на международный рынок.

Гранты, такие как "TV and Online Content", "Films on the Move" и "Audience Development and Film Education", открывают новые горизонты для украинских талантов, позволяя им создавать качественный контент и расширять свою аудиторию.

Гранты Creative Europe MEDIA

Creative Europe MEDIA ("Креативная Европа") – это программа Европейского Союза, которая оказывает финансовую поддержку культурному, креативному и аудиовизуальному секторам. Она предлагает широкий спектр возможностей для популяризации кино, в том числе украинских кинематографистов.

Грант "TV and Online Content"

Грант "TV и Online Content" с бюджетом в 20 миллионов евро поддерживает производство художественных, анимационных и документальных проектов для телевидения и онлайн-платформ.

Проекты должны отвечать следующим критериям:

Международное сотрудничество между странами MEDIA Standard.

Высокая ценность и инновационность (потенциал для международного распространения).

Экологическое постоянство.

Гендерное равенство.

Подать заявку следует на официальном сайте программы "Креативная Европа".

Дедлайн подачи заявок: 14 мая 2025, 17:00 СЭТ (центральноевропейское стандартное время).

Грант "Films on the Move"

Грант "Films on the Move" с бюджетом в 16 миллионов евро направлен на поддержку распространения европейских фильмов на международные рынки. Он рассчитан на европейских агентов по продажам – компании, действующие как посредники между продюсером и кинопрокатчиками.

Какие фильмы подлежат финансированию:

художественные, анимационные и документальные фильмы, продолжительностью от 60 минут;

впервые получили авторское право не ранее 2023;

снятые европейскими продюсерами с минимум 50% финансирования стран Creative Europe MEDIA;

имеют идентификатор ISAN или EIDR (международные стандартные коды аудиовизуальных произведений);

имеют бюджет производства не более 20 миллионов евро.

Финансируемые мероприятия включают кампании по кинопрокату, онлайн-распространению, маркетинговые активности и продвижение в кинотеатрах.

Ознакомиться с грантом подробнее и подать заявку можно здесь.

Дедлайны подачи заявок:

20 марта 2025 г., 17:00 (CET).

17 июля 2025 г., 17:00 (CET).

Грант "Audience Development and Film Education"

Грант "Audience Development and Film Education" (Развитие аудитории и кинообразование) с бюджетом в 6 миллионов евро поддерживает образовательные и просветительские проекты в области кино, направленные на привлечение молодежи и формирование новой аудитории европейского кино.

Грант поддерживает проекты, включающие:

просветительские программы по европейскому кино, особенно среди молодежи;

инновационные кинопедагогические инициативы, в частности трансграничные программы;

цифровые инструменты для развития аудитории (онлайн-платформы, интерактивные приложения и т.п.);

события, ориентированные на аудиторию (фестивали, воркшопы, дискуссии и т.п.).

Кроме того, проекты должны включать экологически устойчивые решения и способствовать гендерному равенству, инклюзии и разнообразию.

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить форму на "Креативная Европа".

Дедлайн подачи заявок: 27 марта 2025 г., 17:00 (CET).

Фонд "Песочница" (Sandbox Fund)

Фонд "Песочница" (Sandbox Fund), сотрудничающий с Sundance Institute Documentary Fund и Sandbox Films. Эта программа поддерживает полнометражные документальные фильмы на разных стадиях производства: разработка сценария – до 40000 долларов, производство – до 100000 долларов, постпродакшн – до 100000 долларов.

Подать заявку могут документалисты из любой страны, работающие над полнометражными фильмами по научным темам. Не финансируются короткометражные фильмы, образовательные или обучающие видео, телевизионные сериалы или другие форматы, не отвечающие требованиям программы.

Дедлайн подачи заявок: 10 марта 2025 года.

Поддержка международных организаций чрезвычайно важна для развития украинского кино. Она позволяет увеличить производство качественного контента, расширить аудиторию украинских фильмов, сотрудничать с международными партнерами и повысить видимость украинского кино на мировой арене. У украинских кинематографистов огромный потенциал, и поддержка международных организаций помогает им реализовать свои творческие амбиции.

Автор: Инна Омелянчук

