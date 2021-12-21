Здоровье украинцев подвергают опасности "горящим" элитным алкоголем: почему разлитые в пакеты спиртные напитки могут убить

Украинский сегмент интернета забит объявлениями о дешевом элитном алкоголе, который продают в обычных картонных коробках.

Площадки по продаже предлагают два-три литра импортных напитков под всемирно известными брендами за 200 гривен, а если брать оптом – получится 150 гривен и еще дешевле. При этом бутылка оригинального напитка в стеклянной бутылке с акцизом и соответствующим качеством 0,7 литра на новогодних распродажах обойдется не менее 300-500 грн.

В чем же причина столь низкой цены? Все просто – контрафакт, который миксируют из самых дешевых составляющих неизвестного происхождения и качества и разливают обычно в антисанитарных условиях в пластиковые пакеты, которые упаковываются в картонные коробки, где уже незаконно размещены логотипы популярных мировых алкогольных брендов.

Горе-продавцы, не стесняющиеся рекламы нелегального товара в Google и Facebook, объясняют все тем, что их предложение якобы из магазинов dute-free, поэтому не облагается налогом. Особенно изобретательны даже расписали, что в официальных продажах заложены бой бутылок, затраты на производство бутылки, этикетки, пробки, маркетинга и т.д., чего нет в крепких напитках, разлитых в bag-in-box.

«Способ изготовления в двух литровых паках включает очистку с помощью угольных фильтров, и выдержку в бочках дуба», — лгут на сайте, специализирующемся на подделках джиннов, ромов и водки. У них есть целый спектр подлога.

Вот еще одно описание контрафактной продукции на ресурсе, вводящее в заблуждение доверчивых потребителей: «Первый и главный плюс – длительная выдержка, которая в среднем составляет от 2,5 до 7 лет. В составе входят живые коньячные спирты, для которых характер яркий и выразительный вкус, наполненный тонким ароматом древесины ореха, а также дуба».

Представляете, элитный коньяк, выдержкой до семи лет объемом в два литра за 240 грн? В это трудно поверить, но, к сожалению, кто-то цепляется на этот крючок.

Контролирующие органы блокируют такие ресурсы, а штраф за продажу хотя бы одной бутылки фальсифицированного алкоголя составляет 17 тысяч гривен. Так, в марте Государственная фискальная служба Украины объявила о блокировке 44 сайтов по продаже «паленки». Только в 2021 году в государстве проводили две спецоперации «Спирт» и «Акциз». В частности, в рамках последней за месяц проверено более 86 тысяч объектов нелегального рынка алкоголя и табака, проведено 384 обыска, открыто 141 уголовное производство. Изъято более 246 тысяч литров алкогольной продукции, около 103 тысяч литров этилового спирта.

Кроме правительственных инициатив и спецопераций, легальные участники рынка по продаже импортного алкоголя также прилагают усилия по борьбе с незаконной алкогольной продукцией. Так, был создан Альянс против контрафактных спиртных напитков, представляющих крупнейшие в мире компании по производству крепких алкогольных напитков. В декабре этого года Альянс начал в Украине масштабную рекламную кампанию в сети Интернет, направленную на информирование украинцев о рисках для жизни и здоровья, что несет потребление контрафактного алкоголя.

Сегодня ясно одно: контрафактный алкоголь ставит под риск не только здоровье, но и может унести жизнь. Зарабатывающие на неосведомленности украинцев и низком уровне жизни точно не задумываются над тем, сколько семей будут разбиты.