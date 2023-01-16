Зеленский наложил санкции на компанию-партнера российского 1xBet

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января подписал указ о применении санкций в отношении латвийской компании с российскими корнями Royal Pay Europe, являющейся партнером российского букмекера 1xBet.

Речь идет о фирме, предоставляющей услуги в сфере электронной коммерции, а также услуги по обработке электронных платежей. Royal Pay Europe была основана в 2016 году гражданином РФ Сергеем Кондратенко и, как пишут СМИ, является партнером скандально известной российской букмекерской фирмы 1xBet и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино. В 2017 году Royal Pay Europe получила лицензию учреждения электронных денег в Британии, давшую ей право принимать платежи и обслуживать карточные сделки в европейской и британской юрисдикциях.

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, санкции в отношении Royal Pay Europe введены на 5 лет и предусматривают блокировку ее активов в Украине, запрет на вывод ее капитала за пределы страны, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, а также запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества и ограничения прав указанной компании на распоряжение ценными бумагами.

Государственная служба финансового мониторинга Украины уже заблокировала более 2 млрд грн на счетах, связанных с Royal Pay Europe. ”Это означает, что они сохранены для дальнейшей конфискации в рамках действующего законодательства и восстановления Украины”, — пишет издание ”Зеркало недели”.

Как отмечают источники в Офисе президента Украины, глава государства и СНБО после широкого резонанса, вызванного подрывной деятельностью российского букмекера 1xBet, всерьез взялись за его попытки выйти на украинский рынок. Сообщается, что следующими под санкции попадут сам российский букмекер, ООО ”Твоя беттинговая компания”, представляющая 1xBet в Украине, и трое граждан РФ, являющиеся основателями 1xBet — Роман Семиохин, Сергей Каршков и Дмитрий Казорин. Помимо этого, не исключена и возможность наложения санкций и на другие украинские компании, которые помогали российскому букмекеру выходить на украинский рынок.

Как известно, весной 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения РФ в Украину, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии российскому букмекеру 1xBet на работу в Украине. Однако, после ряда журналистских расследований о связях 1xBet со спецслужбами РФ, и после того, как 25 тысяч украинцев за неделю подписали петицию к президенту Зеленскому, КРАИЛ в сентябре 2022 года была вынуждена аннулировать выданные лицензии. Данное решение российский букмекер сегодня пытается обжаловать в суде, а тем временем украинцы собрали подписи под петицией с требованием наложить санкции на ряд других компаний, связанных с 1xBet, которые продолжают работать в Украине.