Зеленский назвал ежемесячный бюджетный дефицит в Украине: какая цифра

Зеленский назвал ежемесячный бюджетный дефицит в Украине: какая цифра

Чтобы выстоять в войне за свободу, Украине нужна скорая и достаточная финансовая поддержка.

Ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – 5 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 20 мая.

"Я всегда говорю очень откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – это 5 миллиардов долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна скорая и достаточная финансовая поддержка", – отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил США за одобрение нового пакета поддержки Украины и демократии в нашем регионе в 40 миллиардов долларов.

"Этот пакет проголосован в Сенате США. Это проявление мощного лидерства и нужный вклад в нашу общую защиту свободы", – сказал президент.

Кроме того, он рассказал, что в Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей центробанков "Большой семерки", представителей международных доноров, где также обсудили украинский вопрос.

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Ранее Владимир Зеленский провел разговор с директором МВФ и призвал валютный фонд ускорить оказание поддержки Украине.

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