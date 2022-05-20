Зеленский назвал ежемесячный бюджетный дефицит в Украине: какая цифра

Чтобы выстоять в войне за свободу, Украине нужна скорая и достаточная финансовая поддержка.
Ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – 5 миллиардов долларов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на 20 мая.
"Я всегда говорю очень откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – это 5 миллиардов долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна скорая и достаточная финансовая поддержка", – отметил глава государства.
Зеленский поблагодарил США за одобрение нового пакета поддержки Украины и демократии в нашем регионе в 40 миллиардов долларов.
"Этот пакет проголосован в Сенате США. Это проявление мощного лидерства и нужный вклад в нашу общую защиту свободы", – сказал президент.
Кроме того, он рассказал, что в Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей центробанков "Большой семерки", представителей международных доноров, где также обсудили украинский вопрос.
Ранее Владимир Зеленский провел разговор с директором МВФ и призвал валютный фонд ускорить оказание поддержки Украине.
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