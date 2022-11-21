Зеленский назвал регионы, где самая сложная ситуация с электричеством

По состоянию на этот вечер особенно сложная ситуация в Киеве и области, Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской.
Сегодня, 21 ноября, в Украине энергетики вынуждены были применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.
Такое решение вызвано более высоким уровнем потребления, чем страна может обеспечить в настоящее время.
"Конечно, энергетики, коммунальщики, спасатели и все, кто привлечен, работают по максимуму. Но системный ущерб нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значителен, что всем нашим людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам", — сказал он.
По состоянию на этот вечер особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях и некоторых других городах и районах.
Жителей тех регионов, где больше всего трудностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, Зеленский призвал ограничивать личное использование электричества. Также очень экономный подход должен быть и в публичных местах.
Ранее в "Укрэнерго" рассказали, где не будет электричества 22 ноября.
Гендиректор YASNO назвал три сценария по отключению электричества и признался, что света может не быть слишком долго.
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