- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 568
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский объявил о повышении стипендий для студентов — что известно
Украинский президент пообещал увеличение выплат студентам.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении правительства с 2026 года увеличить стипендии для всех студентов.
Об этом сообщил президент 12 августа.
«Мы согласовали с премьер-министром и министром финансов, что со следующего года будет проработано решение о повышении стипендий абсолютно всем студентам. Это то, что не делали уже много лет», — подчеркнул президент.
Глава государства также выразил надежду, что в бюджете-2026 будут предусмотрены необходимые средства.
«Уже сейчас мы расширяем поддержку тех, кто показывает высокие учебные результаты. Будем продолжать действующие программы и стимулировать студентов к еще лучшим достижениям», — сказал он.
Кроме того, правительство утвердило изменения в действующее постановление, которыми увеличены выплаты получателям академических стипендий президента Украины. Повышение касается учащихся учреждений профессионального образования, студентов колледжей, университетов и аспирантов.
Напомним, с сентября в Украине начинается новый этап стипендиальной поддержки.
Ранее уже говорилось, что в Украине утвердили изменения в постановление Кабмина №1047, которые предполагают значительное увеличение выплат для самых успешных учеников, студентов и аспирантов.
Учащиеся профессионально-технических заведений будут получать 6320 грн, студенты колледжей и техникумов — 7600 грн, студенты университетов — 10 000 грн, а аспиранты — 23 700 грн.