Зеленский объявил о повышении стипендий для студентов — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении правительства с 2026 года увеличить стипендии для всех студентов.

Об этом сообщил президент 12 августа.

«Мы согласовали с премьер-министром и министром финансов, что со следующего года будет проработано решение о повышении стипендий абсолютно всем студентам. Это то, что не делали уже много лет», — подчеркнул президент.

Глава государства также выразил надежду, что в бюджете-2026 будут предусмотрены необходимые средства.

«Уже сейчас мы расширяем поддержку тех, кто показывает высокие учебные результаты. Будем продолжать действующие программы и стимулировать студентов к еще лучшим достижениям», — сказал он.

Кроме того, правительство утвердило изменения в действующее постановление, которыми увеличены выплаты получателям академических стипендий президента Украины. Повышение касается учащихся учреждений профессионального образования, студентов колледжей, университетов и аспирантов.

Напомним, с сентября в Украине начинается новый этап стипендиальной поддержки.

Ранее уже говорилось, что в Украине утвердили изменения в постановление Кабмина №1047, которые предполагают значительное увеличение выплат для самых успешных учеников, студентов и аспирантов.

Учащиеся профессионально-технических заведений будут получать 6320 грн, студенты колледжей и техникумов — 7600 грн, студенты университетов — 10 000 грн, а аспиранты — 23 700 грн.