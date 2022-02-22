Зеленский объявил о запуске программы экономического патриотизма: что она предполагает

В частности, благодаря этой программе удастся снизить цены на АЗС.
Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание государственной программы экономического патриотизма, предусматривающей обретение финансовой независимости.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении во вторник, 22 февраля.
"Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать для финансирования армии. Патриот — это бьющийся с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места.Поэтому мы запускаем программу экономического патриотизма ", — сказал украинский президент.
По словам Зеленского, эта программа предоставит дополнительные стимулы для локализации отечественного производства, привлечения средств населения в бизнес и банковский сектор. Также он подчеркнул, что благодаря этой программе удастся снизить цены на АЗС.
"Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправках. Наша цель — обретение экономической независимости. в энергетике ", – подчеркнул глава государства.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о планах поставок в Украину газа и горючего не из РФ.
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