Зеленский отметил работницу ДТЭК орденом «За заслуги»

Президент Владимир Зеленский наградил нефтегазовую специалисту компании ДТЭК Нафтогаз Юлию Игнаточкину орденом «За заслуги» ІІІ степени.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Президент Украины Владимир Зеленский наградил менеджера по петрофизике «ДТЭК Нафтогаз» Юлию Игнаточкину орденом «За заслуги» ІІІ степени. Государственное отличие присуждено за высокий профессионализм и экспертный уровень Юлии в сфере интерпретации геофизических и петрофизических данных», - говорится в нем.

Отмечается, что ее инициативы и тщательный анализ позволили выявить ранее пропущенные газоносные пласты, что обеспечило рост добычи углеводородов.

Также важным достижением Игнаточкиной стало разработку и внедрение собственных алгоритмов комплексирования данных геофизических исследований скважин.

В ДТЭК отметили, что это позволило значительно повысить точность определения коллекторских параметров и снизить геологические риски.

«В нефтегазовой отрасли большие достижения и победы возможны, прежде всего, благодаря настойчивости и колоссальному труду всей команды. Полученная награда – это высокое признание достижений и вклада всего нашего коллектива в энергетическую безопасность Украины. Искренне поздравляю Юлию с этим знаком и горжусь, что такие талантливые люди работают в ДТЭК», - добавил генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров.