Зеленский подписал бюджет 2026 года без повышения зарплат военным

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

В среду, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2026 год, в котором не предусмотрено повышение зарплат для военных.

Об этом стало известно из карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.

В Госбюджете предусмотрено:

Реклама

доходы в размере 2 904,6 млрд грн (общий фонд — 2 610,86 млрд грн, специальный фонд — 293,74 млрд грн);

расходы — 4 767,3 млрд грн (общий фонд — 4 378,5 млрд грн, специальный фонд — 388,8 млрд грн);

Общие расходы на национальную безопасность и оборону составят 2 806,2 млрд грн, или 27,2% прогнозного ВВП.

В бюджете от 1 января 2026 года изменен прожиточный минимум в расчете на месяц до 3209 грн и минимальная зарплата (в месячном размере) — до 8647 грн.

Педагоги, медики и социальная сфера получили повышение зарплат и выплат. Не забыли парламентарии и о себе, втрое увеличив депутатский фонд. Однако денег на увеличение зарплат военным в государственной казне пока не нашлось.

Напомним, в государственном бюджете на 2026 год заложено увеличение выплат народным депутатам на 120 тысяч гривен, после чего они будут получать примерно 200 тыс. грн в месяц. Народный депутат Анатолий Бурмич пояснил, что это увеличение касается только представительских расходов, содержание помощников, оплаты поездок и тому подобное.