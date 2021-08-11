Зеленский подписал ключевой закон о Дія City: что это значит

Зеленский подписал ключевой закон о Дія City: что это значит

Закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса в Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" № 1667-ІХ, который парламент принял 15 июля 2021.

Об этом сообщает Офис президента.

"Для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим Дія City и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования. Этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения, которые будут определены Налоговым кодексом Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в Верховной Раде на выполнение задач, определенных в Указе Президента № 371 "О мерах по созданию благоприятных условий для развития IT-индустрии в Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные условия налогообложения будут применяться к компаниям — резидентам Дія City. Стать таким резидентом может юридическое лицо, зарегистрированное на территории Украины, которое соответствует ряду требований, указанных в документе. Статус резидента Дія City предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере цифровой экономики. Закон определяет вопросы, связанные с приобретением и потерей этого статуса.

Информация о компаниях, которые должны или находились в статусе резидента Дія City, содержится в электронном реестре Дія City, который является открытым и обнародуется в сети Интернет.

Правовой режим Дія City устанавливается на срок не менее 25 лет со дня внесения в реестр записи о его первом резиденте.

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Также закон содержит нормы, связанные со временной нетрудоспособностью и социальными гарантиями для гиг-специалистов, их общеобязательному государственному социальному страхованию, а также правом интеллектуальной собственности на объект, созданный в связи с выполнением гиг-контракта.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме пункта 9 части четвертой статьи 5 (отнесение деятельности поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, к видам деятельности, осуществление которых стимулируется путем создания правового режима Дія City). Этот пункт вступает в силу через шесть месяцев со дня вступления в силу закона Украины, определяющий особенности правоотношений в сфере обращения виртуальных активов.

Напомним:

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации решил направить на рассмотрение парламента проект Закона Украины №4303 "О стимулировании развития цифровой экономики Украины" (о Дія City) в новой редакции.

Основной законопроект о Дія City №4303 приняли в первом чтении 15 апреля.

Во втором чтении и в целом — 15 июля.

Руководитель Офиса Национального инвестиционного совета Ольга Магалецкая заверила, что сниженные налоговые ставки в рамках Дія City не ведут к уменьшению налоговых поступлений в госбюджет.

в госбюджет. Дія City — это специальный правовой режим для IТ-индустрии, который должен создать новые прозрачные и понятные потенциальным иностранным инвесторам правила игры для IТ-компаний и стартапов.

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