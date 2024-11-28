Зеленский подписал закон о госбюджете-2025: Шмыгаль сообщил подробности

Дефицит бюджета на следующий год составляет более 1,5 трлн грн.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на следующий год.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Премьер отметил, что приоритетом бюджета страны является защита от российской агрессии, то есть финансирование оборонных нужд Украины.

"Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн", — написал Шмигаль.

Среди других важных расходов:

социальная защита – 420,9 млрд грн;

медицина – 217 млрд грн;

образование – 199 млрд грн.

Всего в главной смете страны на следующий год запланированы расходы на сумму 3,6 трлн грн, а доходов – всего на 2,05 трлн грн. То есть дефицит госбюджета составляет 1,55 трлн грн.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Есть слаженность ветвей власти и прочная поддержка наших партнеров", — подытожил премьер-министр.

Напомним, только военный бюджет в следующем году будет вдвое больше суммы, за которую жила страна в довоенное время – 2,22 триллиона гривен, 56% всех расходов 2025-го.

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