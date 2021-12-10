Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2022 год: основные цифры

Зеленский подписал закон о госбюджете Украины на 2022 год: основные цифры

Документом предусмотрено, что дефицит бюджета составит 189 млрд гривен – 3,5% от ВВП.

В пятницу, 10 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Государственном бюджете Украины на 2022 год, принятый Верховной Радой 2 декабря.

Об этом стало известно из информации о состоянии прохождения законопроекта №6000 на сайте парламента.

В госбюджете на следующий год предусмотрено, что доходы составят 1,322 трлн гривен, расходы – 1,498 трлн гривен. Таким образом, дефицит госбюджета составит 189 млрд гривен — 3,5% от ВВП.

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В государственный бюджет на 2022 год заложены доходы от приватизации в размере 8 млрд гривен – в 1,5 раза меньше, чем планировалось получить в 2021 году.

Заимствования составят 571,1 млрд гривен, в т.ч. внутренние – 429,9 млрд гривен, внешние – 151,2 млрд гривен. Поступления от кредитов МВФ составлят 2,89 млрд долларов.

Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрен в размере 323 млрд гривен или 6% ВВП.

Прогноз номинального ВВП составляет 5,369 трлн гривен, а рост реального ВВП – на уровне 3,8%.

В бюджете на 2022 год заложен среднегодовой курс 28,6 грн/доллар и 28,7 грн/доллар к концу года.

Уровень инфляции прогнозируют на уровне 6,2%.

Напомним, в Министерстве экономики прогнозируют, что средняя заработная плата в Украине в 2022 году может достигнуть 15 778 грн, что эквивалентно почти 600 долларам.

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