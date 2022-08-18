Зеленский подписал закон о моратории на повышение тарифов на тепло

Тарифы на отопление и горячую воду в течение действия военного положения и 6 месяцев после него не будут расти.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Документ возвращен с подписью президента 18 августа.

Также закон предусматривает, что в течение указанного периода цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению цены, применявшейся в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

При этом поставщикам природного газа запрещается принуждать потребителей оплачивать задолженности (в том числе включать эту задолженность в счет на оплату, подавать судебные иски, проводить взыскание этой задолженности в принудительном порядке, принимать меры по прекращению газоснабжения в связи с наличием этой задолженности и т.п.) .

"Отопительный сезон будет без повышения тарифов на тепло и горячую воду для потребителей. Президент Украины подписал важные законы, которые обеспечат как ценовую стабильность в сфере теплоснабжения, так и финансовую состоятельность предприятий теплокоммунэнерго во время отопительного сезона 2022/23 годов", – заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Министр отметил, что этот отопительный сезон будет самым сложным за период независимости Украины.

Напомним, что Канада предоставит Украине 450 миллионов долларов на газ для отопительного сезона.

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