Зеленский подписал закон о поддержке фермеров: кому предусмотрена финансовая помощь

Зеленский подписал закон о поддержке фермеров: кому предусмотрена финансовая помощь

Помощь получат молодые фермеры, новосозданные хозяйства и семейные фермы.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств.

Об этом информирует Офис главы государства.

Так, фермерские хозяйства в первые три года после создания смогут получить помощь из госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться от местных бюджетов.

На такую помощь могут рассчитывать:

новосозданные фермерские усадьбы,

семейные фермерские хозяйства,

фермерские хозяйства, расположенные в горах или на Полесье.

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Кабинет Министров ежегодно должен предусматривать в проектах госбюджета средства на поддержку фермерских хозяйств. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств.

Фермеры со статусом семейных фермерских хозяйств получают дополнительную государственную поддержку, в том числе на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет госбюджета.

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