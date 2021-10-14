Зеленский подписал закон о поддержке фермеров: кому предусмотрена финансовая помощь

Помощь получат молодые фермеры, новосозданные хозяйства и семейные фермы.
Президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании деятельности фермерских хозяйств.
Об этом информирует Офис главы государства.
Так, фермерские хозяйства в первые три года после создания смогут получить помощь из госбюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться от местных бюджетов.
На такую помощь могут рассчитывать:
- новосозданные фермерские усадьбы,
- семейные фермерские хозяйства,
- фермерские хозяйства, расположенные в горах или на Полесье.
Кабинет Министров ежегодно должен предусматривать в проектах госбюджета средства на поддержку фермерских хозяйств. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств.
Фермеры со статусом семейных фермерских хозяйств получают дополнительную государственную поддержку, в том числе на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет госбюджета.
Напомним: