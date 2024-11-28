Зеленский подписал закон об историческом повышении налогов: что изменится

Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в следующем.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов.

Об этом говорится в проекте закона 11416-д на сайте Рады.

Законом предусматривается, в частности:

повышение военного сбора с 1,5% до 5% кроме военных;

военный сбор для ФЛП;

установление 25% налога на прибыль для финкомпаний;

ежемесячное представление отчетности НДФЛ;

50% налога на сверхприбыль банков.

Как заявил 27 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль, этот закон – одно из ключевых требований наших кредиторов и является важным для наполнения средствами всех расходных статей для обороны в этом году и в следующем.

Напомним, законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс вступят в силу с 1 декабря.

Отметим, 10 октября Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, предусматривающий значительное увеличение налогов и военного сбора.

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