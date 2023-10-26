Зеленский подписал закон о "пожизненном" мониторинге топ-чиновников

Принятие закона о более строгом контроле за финансами PEP (политически значимых лиц) было одним из требований МВФ.

В четверг, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9269д об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц).

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Отныне каждый человек, однажды занимавший высокий государственный пост и ставший политически значимым лицом, должен пожизненно находиться под финансовым контролем. В частности, банки должны тщательно проверять все финансовые операции своих клиентов со статусом РЕР и отчитываться в органы контроля.

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Главное новшество закона заключается в том, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники будут иметь пожизненный статус РЕР.

Принятие данного закона является одним из требований Международного валютного фонда и Европейского союза. Кроме того, он станет шагом к началу переговоров о членстве Украины в ЕС.

Кто такие РЭР

Политически значимые лица (на английском языке Politically Exposed Persons — РЭР) – это люди, занимающие высокие государственные должности. Например, президент, премьер-министр, члены Кабмина, секретарь и заместитель СНБО, нардепы, послы, главы НАБУ и СБУ, генеральный прокурор, председатель и члены правления Нацбанка, председатели и судьи Конституционного и Верховного судов, высших специализированных судов и т.д.

К РЭР также приравнивают членов семей этих должностных лиц и связанных с ними лиц, деловых и бизнес-партнеров.

Напомним, ранее ТСН.ua подробно рассказал, что такое финансовый мониторинг и кто такие РЭР.

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